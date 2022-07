Η... «Συμφωνική Πλευρά του Φεγγαριού»

Τηνστις 21.00, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Parklife του Κέντρου Πολιτισμού - Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ηπαρουσιάζει στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο, μια απρόσμενη συναυλία που επισκέπτεται τη.... Ενας από τους σημαντικότερους δίσκους όλων των εποχών, το «» των «Pink Floyd», παρουσιάζεται με ήχο συμφωνικό και μας προσκαλεί να τον ανακαλύψουμε ξανά κι από την αρχή.

Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Dark Side of the Moon» τον Μάρτη του 1973. Από τότε έχει πουλήσει περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα και θεωρείται πλέον κλασικός. Το θρυλικό εξώφυλλο των Hipgnosis, αλλά και τα κομμάτια του άλμπουμ, όπως τα «Money», «The Great Gig in the Sky» και «Us and Them», που ακούγονται το ίδιο φρέσκα ακόμη και σήμερα, συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να εμπνέουν για νέες εκδοχές τους.

Συντελεστές: Αφροδίτη Πατουλίδου - σοπράνο, Δημήτρης Τσάκας - σαξόφωνο, Αχιλλέας Γουάστωρ - ενορχήστρωση, Μιχάλης Παπαπέτρου - προετοιμασία χορωδίας, Στάθης Σούλης - μουσική διεύθυνση.