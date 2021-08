ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ξεκίνησε η έκδοση των νέων ταυτοτήτων

Η έκδοση νέων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας με το νέο όνομα της χώρας και τις υπόλοιπες προβλέψεις της ευρωΝΑΤΟικής κοπής Συμφωνίας των Πρεσπών ξεκίνησε προχτές στη Βόρεια Μακεδονία.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις νέες ταυτότητες αναγράφεται η ιθαγένεια ως: «Μακεδονική / Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» (Macedonian / Citizen of the Republic of North Macedonia), με τον όρο «μακεδονική» ιθαγένεια να είναι μια από τις προβλέψεις της Συμφωνίας που διατηρεί το έδαφος για αλυτρωτισμούς τους οποίους σταθερά καλλιεργούν και αξιοποιούν τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία για τη διάσπαση και χειραγώγηση λαών προς όφελος των γεωπολιτικών τους συμφερόντων.

Οσον αφορά τους αλβανικής καταγωγής πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, τα στοιχεία τους στις νέες ταυτότητες θα αναγράφονται και στην αλβανική γλώσσα. Το δε αντιπολιτευόμενο VMRO-DPMNE κατήγγειλε ότι η έκδοση των νέων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας έγινε με κανονιστική πράξη της κυβέρνησης και όχι με σχετικό νόμο.