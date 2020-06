Ο Χριστόφορος Ζαραλίκος στο «Τριανόν»

Κοντά στο κοινό του, για να προσφέρει άφθονο γέλιο, επανήλθε ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, που δίνει ραντεβού κάθε Τετάρτη του Ιούνη, στις 21.00, στον κινηματογράφο «Τριανόν» (Κοδριγκτώνος 21 και Πατησίων 101), ο οποίος ανοίγει και φέτος την οροφή του και μετατρέπεται σε θερινή αίθουσα.

Η sold out παράσταση «Επιστροφή στην Κανονικότητα», που ξεκίνησε τον χειμώνα και διακόπηκε λόγω τον περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, μεταφέρεται ανανεωμένη στο «Τριανόν», τηρώντας όλα τα μέτρα, που έχουν ανακοινωθεί. Σε αυτήν την stand up comedy παράσταση «Επιστροφή στην Κανονικότητα... Ξανά», θα υπάρχουν - όπως πάντα - κοινωνική και πολιτική σάτιρα, τρελή διάθεση και ανατρεπτικό χιούμορ, χωρίς επίσης να λείπουν οι αυτοσαρκασμοί και οι εύστοχοι σχολιασμοί για όλους και για όλα. Την παράσταση ανοίγουν οι μαθητές από τα σεμινάρια stand up comedy του Χριστόφορου Ζαραλίκου.