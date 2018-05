ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Νέες υπογραφές στην Κοινή Διακήρυξη ενάντια στην επέμβαση στη Συρία

Κοινή Διακήρυξη ενάντια στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία συνυπογράφουν 25 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 17 χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου. Με αυτή, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ιμπεριαλιστική επέμβαση και δηλώνουν ότι οι λαοί δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα μεταξύ τους. Αντίθετα, τους ενώνουν τα κοινά συμφέροντα ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τους εκμεταλλευτές, τους πολιτικούς τους εκπροσώπους, τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Τα συνδικάτα που υπογράφουν είναι τα εξής: Συνδικαλιστική Οργάνωση Left Bloc (Αυστρία), Ομοσπονδία Χρηματοπιστωτικού (Βοσνία - Ερζεγοβίνη), Εργατικό Κέντρο Μασσαλίας (UD.CGT des Bouches du Rhοne, Γαλλία), Front Syndicale de Classe (Γαλλία), Συνδικάτο Εργαζομένων στις Κατασκευές Βόρειας Γιουτλάνδης (Δανία), ΠΑΜΕ (Ελλάδα), Intersindical CSC Καταλονίας (Ισπανία), Central Unitaria de Trabajadores, Γαλικία (Ισπανία), Ομοσπονδία Συνταξιούχων CSU (Ισπανία), Συνδικαλιστική Οργάνωση AST (Ισπανία), Συνδικαλιστική Οργάνωση USB (Ιταλία), Συνδικαλιστική Οργάνωση SGB (Ιταλία), Συνδικαλιστική Οργάνωση FWCUI (Ιράκ), Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), Συνδικαλιστική Οργάνωση WUCP (Παλαιστίνη), Συνδικαλιστική Οργάνωση NLF (Ρουμανία), Συνδικαλιστική Οργάνωση SLOGA (Σερβία), Συνδικάτο Μετρό Στοκχόλμης SEKO Klubb111 (Σουηδία), Συνδικαλιστική Οργάνωση JCDTU (Σρι Λάνκα), Γενική Ενωση Συνδικάτων GFTU (Συρία), Συνδικαλιστική Οργάνωση OSCMS (Τσεχία), Ομοσπονδία Μεταφορών Nakliyat Is (Τουρκία), Συνδικάτο Birlesik Metal (Τουρκία), Συνδικάτο Konut Is (Τουρκία), Συνδικάτο Τουρισμού Σμύρνης Toley Is (Τουρκία).