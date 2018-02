ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και συγκρούσεις σε «νέα εποχή»

Σε μια περίοδο που ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός έχει οξυνθεί, δημιουργώντας εστίες έντασης και συγκρούσεων ανά τον κόσμο, διεξάγεται από την Παρασκευή έως την Κυριακή ητο μεγαλύτερο διεθνές φόρουμ για θέματα ασφαλείας (χαρακτηρίζεται και «Νταβός της Ασφάλειας» από το αντίστοιχο «Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ»). Από το Μόναχο θα περάσουν περίπου 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και 80 υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας, αλλά και εκπρόσωποι ιμπεριαλιστικών οργανισμών και ενώσεων (ΕΕ, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ). Την Πέμπτη οργανώθηκε μια συζήτηση πριν από τις κύριες εργασίες της Διάσκεψης, με θέμαΣυζητήθηκαν οι αυξανόμενες προκλήσεις στα θέματα ασφάλειας από τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και των αυτόνομων όπλων στους πολέμους.

Η διαπίστωση ότι οι αντιθέσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων έχουν «χτυπήσει κόκκινο» φαίνεται και από τον τίτλο της έκθεσης της Διάσκεψης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της συζήτησης: «Στο χείλος του γκρεμού - και πίσω;» (To the Brink - and Back?). Εξάλλου, ο πρόεδρος της Διάσκεψης (και πρώην κορυφαίος Γερμανός διπλωμάτης), Βόλφγκανγκ Ισινγκερ, είπε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της: «Τον τελευταίο χρόνο, ο κόσμος έχει πλησιάσει πολύ κοντά στο χείλος μιας σημαντικής σύγκρουσης (...) Είτε στην Κορεατική Χερσόνησο, στον Περσικό Κόλπο ή στην Ανατολική Ευρώπη - μια μόνο λανθασμένη απόφαση θα μπορούσε να προκαλέσει γρήγορα μια επικίνδυνη αλυσιδωτή αντίδραση», επισημαίνοντας την κλιμακούμενη διαμάχη ΗΠΑ - Βόρειας Κορέας, την αντιπαλότητα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν και τις εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη.

Με έμφαση στην «επιθετική εξωτερική πολιτική της Ρωσίας, στον αυξανόμενο οικονομικό και γεωπολιτικό ρόλο της Κίνας», αλλά και στη «θωράκιση» των συμφερόντων των ΗΠΑ (μέσα από το σκληρό παζάρι στις εμπορικές συμφωνίες, στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, την απαίτηση για αναθεώρηση της πυρηνικής συμφωνίας του Ιράν κ.ά.), η έκθεση της Διάσκεψης υπογραμμίζει πως οι οικονομικοί και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί έχουν περάσει σε άλλη φάση, «ο κόσμος μπαίνει σε μια νέα εποχή, όπου συναγωνίζονται διαφορετικά μοντέλα εσωτερικής και διεθνούς τάξης».

«Ιδέες» για την Ευρώπη

Την Πέμπτη, πριν την έναρξη της Διάσκεψης, έγινε η 4η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη του Μονάχου, με θέμα «Νέες ιδέες για την Ευρώπη», με τη συμμετοχή Γερμανών και Γάλλων επιχειρηματιών, αλλά και στελεχών της ΕΕ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Siemens», Τζο Κέζερ, ζήτησε μια ενιαία παρουσία της ΕΕ στον κόσμο και ιδιαίτερα απέναντι στην Κίνα και τις ΗΠΑ. «Χρειαζόμαστε μια πολύ σφιχτή στάση (...) μόνο έτσι μπορεί να επιβληθεί στην Κίνα αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών για τις επιχειρήσεις». Αλλά και τις «ηγεμονικές ιδέες μιας αμερικανικής κυβέρνησης» η ΕΕ θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει «από θέση ισχύος», συμπλήρωσε. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος «οι ΗΠΑ να επιβάλουν φόρους οπουδήποτε δεν μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν οικονομικά», εξήγησε.

«Εχουμε μόνο μία ευκαιρία, να μην συνθλιβούμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας: Αν συνεργαστούμε», είπε ο επικεφαλής του ΕSM, Κλάους Ρέγκλινγκ, και ζήτησε μεταξύ άλλων ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

«Η ΕΕ απέτυχε στη Συρία»

Ενδεικτική είναι πρόσφατη συνέντευξη του Β. Ισινγκερ στην εφημερίδα «Bild»: «Η ΕΕ απέτυχε στη σύγκρουση στη Συρία». «Η ΕΕ εκπροσωπεί 500 εκατ. ανθρώπους, είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος για πολλές χώρες, αλλά αποτυγχάνει στην εξωτερική πολιτική - συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής», είπε, προσθέτοντας πως οι Ευρωπαίοι αρχηγοί και υπουργοί Εξωτερικών επισκέπτονταν μεμονωμένα τις χώρες της κρίσης, ο καθένας με δική του ατζέντα. Πρόκειται φυσικά για το παζάρι που κάνει η κάθε αστική κυβέρνηση προς όφελος των εγχώριων ομίλων, σε ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά μονοπώλια. Κάλεσε την επόμενη γερμανική κυβέρνηση να εργαστεί για «μεταρρυθμίσεις» στην ΕΕ, στην κατεύθυνση οι αποφάσεις να παίρνονται με πλειοψηφία.