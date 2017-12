Αυξάνονται τα μηνύματα αλληλεγγύης από οργανώσεις του εξωτερικού

Συνεχίζουν να καταφτάνουν μηνύματα προς το ΠΑΜΕ και τους εργαζόμενους της Ελλάδας από συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων χωρών, με τα οποία καταγγέλλουν την κλιμάκωση του αυταρχισμού και την επίθεση στο απεργιακό δικαίωμα από την ελληνική κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα εκφράζουν τη στήριξή τους στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ενόψει της απεργίας στις 14/12.

Στις οργανώσεις που είχαν στείλει μηνύματα προστίθενται οι εξής: Επιτροπή Νέων Εργαζομένων της ΠΣΟ (WFTU Youth Committee), Γραφείο Ασίας - Ειρηνικού ΠΣΟ (Asia Pacific Regional Office of WFTU), Γραφείο Λατινικής Αμερικής - Καραϊβικής της ΠΣΟ (Latin America - Caribbean Office of WFTU), Fitmetal (Βραζιλία), UD CGT 94 - Εργατικό Κέντρο Παρισιού Val-de-Marne (Γαλλία), UD CGT du Cher - Εργατικό Κέντρο Νομού Cher (Γαλλία), FSC (Γαλλία), Συνδικάτο Κατασκευών Β. Γιουτλάνδης (Δανία), Ομοσπονδία Δημοσίου (Μαυρίκιος), Trade Union Of Labor Migrant Workers (Ρωσία), Sloga (Σερβία), OSCMS (Τσεχία).

Συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού οργανώνουν επίσης δράσεις αλληλεγγύης: Στην Ιταλία, η συνδικαλιστική οργάνωση USB επέδωσε καταγγελία στην πρεσβεία της Ελλάδας για την κυβερνητική τροπολογία ενάντια στην απεργία. Στη Γαλλία το Εργατικό Κέντρο Μασσαλίας προετοιμάζει για τις 14/12, μέρα πανεργατικής απεργίας στην Ελλάδα, συγκέντρωση αλληλεγγύης για την εργατική τάξη της Ελλάδας και το ΠΑΜΕ. Στη Νότια Αφρική, αύριο 13/12, η Ομοσπονδία Δημοσίου NEHAWU θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στην ελληνική πρεσβεία. Στη Σερβία η Ομοσπονδία Sloga θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στην ελληνική πρεσβεία στο Βελιγράδι.