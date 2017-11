ΝΕΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ Β. ΚΟΡΕΑ

Στο στόχαστρο και κινεζικές εταιρείες

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - ΠΙΟΝΓΙΑΝΓΚ.--

Βορειοκορεατικές αλλά και κινεζικές εταιρείες αφορούν οι νέες κυρώσεις που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ κατά της Βόρειας Κορέας, στο όνομα των παρεμβάσεων για την παρεμπόδιση ανάπτυξης του πυραυλικού και βαλλιστικού της προγράμματος.

Συγκεκριμένα, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για εταιρείες «που διευκολύνουν το εμπόριο της Βόρειας Κορέας και των παραπλανητικών της ελιγμών», το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν και τις κινεζικές εταιρείες Dandong Kehua Economy & Trade Co. Ltd., Dandong Xianghe Trading Co. Ltd., Dandong Hongda Trade Co. Ltd. Ακόμα τον κινεζικής καταγωγής Sun Sidong και την εταιρεία του Dandong Dongyuan Industrial Co. Πρόκειται για εταιρείες που εκτιμάται ότι έχουν εκατομμύρια δολάρια εξαγωγές στη Β. Κορέα.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το «Ασοσιέτεντ Πρες», ανακοίνωσε ότι «η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε μονομερείς κυρώσεις εκτός του πλαισίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Στο μεταξύ, αντιδρώντας στην απόφαση της Ουάσιγκτον να εντάξει ξανά τη Βόρεια Κορέα στη λίστα με τις χώρες που υποστηρίζουν την «τρομοκρατία», κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας μίλησαν για «σοβαρή πρόκληση» και «επαίσχυντη συμπεριφορά». Εκπρόσωπος του βορειοκορεατικού ΥΠΕΞ σε συνέντευξή του τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα λογοδοτήσουν για όλες τις συνέπειες που θα προκύψουν από αυτήν την αυθάδη πρόκληση προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας».

Να σημειωθεί ότι για τις εξελίξεις στη Χερσόνησο, συζήτησαν τηλεφωνικά προχτές και οι Πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η κρατική αεροπορική εταιρεία «Air China» ανέστειλε «προσωρινά» όλες τις πτήσεις μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας, «εξαιτίας μη ικανοποιητικών επιχειρηματικών επιχειρήσεων», χωρίς να διευκρινιστεί αν αυτές θα επαναληφθούν.