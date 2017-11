Πέθανε ο κιθαρίστας των AC/DC

Πέθανε ο Malcolm Young, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των AC/DC. Ο Malcolm Young υπέφερε από άνοια τα τελευταία χρόνια και άφησε την τελευταία πνοή του το πρωί του περασμένου Σαββάτου, σε ηλικία 64 ετών. Ο συνιδρυτής του συγκροτήματος αναγκάστηκε να αποσυρθεί το 2014, λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Rock or Bust», λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, και στην τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος την ίδια χρονιά αντικαταστάθηκε από τον ανιψιό του, Steve. Ο Malcolm Young γεννήθηκε στις 6 Γενάρη του 1953 στην Αυστραλία. Μαζί με τον αδερφό του Angus ίδρυσαν τους AC/DC το 1973, από τα πρώτα και πιο γνωστά hard rock συγκροτήματα, και έκτοτε ο Malcolm απουσίασε μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 1988. Κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος είναι «Highway to hell», «Hells Bells», «Back in black».