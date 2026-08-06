ΙΣΡΑΗΛ - ΛΙΒΑΝΟΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο παράλληλα με το παζάρι στη Ρώμη

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Η εγκληματική δράση του ισραηλινού στρατού στον Νότιο Λίβανο συνεχίζεται αδιάκοπα καθώς οι συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις Ισραηλινών, Αμερικανών και Λιβανέζων διπλωματών στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη ρίχνουν νερό στον μύλο της ισραηλινής επιθετικότητας κατά του λιβανέζικου λαού.

Αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού έγινε στον χώρο προσευχής κοιμητηρίου της κωμόπολης Τεμπνίν του νοτίου Λιβάνου χτες το απόγευμα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός αμάχου και τον τραυματισμό άλλων 11.

Πριν τον βομβαρδισμό, εξερράγη βομβιστικός μηχανισμός στην πόλη Μαζνταλζούν του Νοτίου Λιβάνου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι επτά. Το γεγονός αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν πρόσχημα από τον ισραηλινό στρατό για να βομβαρδίσει εν ψυχρώ αμάχους, θεωρώντας πως η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα ενεργειών της Χεζμπολάχ και πως με τον τρόπο αυτό παραβιάστηκε η «εκεχειρία». Αυτή που το Ισραήλ παραβιάζει συστηματικά και καθημερινά...

Σε ό,τι αφορά τον νέο γύρο διαβουλεύσεων στη Ρώμη που ξεκίνησε την Τρίτη, 4 Αυγούστου, η λιβανέζικη εφημερίδα «Al-Modon» ανέφερε πως δεν υπήρξε η παραμικρή πρόοδος και πως οι συνομιλίες ήταν «δύσκολες και τεταμένες, καθώς το Ισραήλ δεν έδωσε καμία απάντηση σχετικά με το εάν και πότε θα σταματήσει τους συστηματικούς και ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς πόλεων και χωριών του Νοτίου Λιβάνου».

Αργότερα, χτες βράδυ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στη Ρώμη ολοκληρώθηκαν πρόωρα χτες. Επικαλέστηκε «γεγονότα στο πεδίο» ως τον λόγο που το Ισραήλ προέβαλε για την απότομη διακοπή των συνομιλιών.

Επιστροφή 821.000 Λιβανέζων στις κατεστραμμένες νότιες περιοχές

Η επίθεση του Ισραήλ σημειώθηκε μερικές ώρες αφότου η OCHA, υπηρεσία του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις, ανακοίνωσε ότι πάνω από 821.000 Λιβανέζοι που είχαν εκτοπιστεί από τις ισραηλινές επιθέσεις επέστρεψαν στις περιοχές τους, μολονότι οι περισσότερες από αυτές βομβαρδίστηκαν ανηλεώς από τον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με την OCHA, 821.077 άνθρωποι είχαν αρχίσει στις 30 Ιουλίου να επιστρέφουν στις ζώνες προέλευσής τους στον Λίβανο, ενώ 360.000 άλλοι παραμένουν εκτοπισμένοι, ενώ περίπου 26.000 άλλοι φιλοξενούνται σε δημόσια κέντρα.

Οι απευθείας συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου στη Ρώμη καταδικάστηκαν προχτές εκ νέου από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, που τόνισε πως αυτές δεν θα φέρουν στον Λίβανο «παρά ντροπή, ταπείνωση και διαδοχικές παραχωρήσεις».

«Οχι» Νετανιάχου στην επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα

Νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε πως η κυβέρνησή του δεν θα δεχθεί την επόμενη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας παρότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» ενέδωσε στις ισραηλινές πιέσεις και τροποποίησε δίχως διαβούλευση με τη Χαμάς διατύπωση που αφορά τον αφοπλισμό της οργάνωσης και μεταθέτει στο μέλλον την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων (αντί να γίνει παράλληλα, όπως προβλεπόταν αρχικά).

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο Νετανιάχου, στη διάρκεια της νύκτας της Τρίτης προς Τετάρτη στην πλατφόρμα «Χ», ξεκαθαρίζει πως η ομάδα του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, «θεωρούσε ότι μπορούσε να επιτύχει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας». Και πρόσθεσε: «Εξετάζουμε αυτήν τη δυνατότητα. Μας έστειλαν ένα σχέδιο, το οποίο δεν έχουμε δεχθεί. Δεν είναι το δικό μας σχέδιο. Τους διαβιβάσαμε τα σχόλιά μας».

Η στάση του Νετανιάχου που εκδηλώνεται δύο μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτώβρη, αναμένεται να προκαλέσει αντίδραση στην Ουάσιγκτον και ενθαρρύνεται από τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους, Μπ. Σμότριτς και Ιταμάρ Μπ. Γκβιρ, που κατήγγειλαν την πρόσφατη συμφωνία της Χαμάς και του «Συμβουλίου Ειρήνης» για αφοπλισμό και ζητούν να διεξαχθεί ψηφοφορία στο υπουργικό συμβούλιο, ώστε να απορριφθεί και επίσημα.

Σύνοδος στο Αμάν για την Ιερουσαλήμ

Οι υπουργοί Εξωτερικών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών (μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Ινδονησία) συναντήθηκαν χτες στο Αμάν της Ιορδανίας συζητώντας τις επιθετικές και βίαιες πολιτικές του Ισραήλ που παραβιάζουν συστηματικά το καθεστώς της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ. Συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ιορδανίας, Αιγύπτου, Τυνησίας, Αλγερίας, Σαουδικής Αραβίας, Κατάρ, Ιράκ, Πακιστάν, Τουρκίας, Ινδονησίας, Μαλαισίας, και ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Ναμπίλ Φαχμί.

Τόνισαν πως είναι «παράνομες» όλες οι ισραηλινές πολιτικές στην κατεχόμενη πόλη καθώς οι κατοχικές αρχές, βάσει διεθνούς δικαίου, δεν έχουν κανένα κυριαρχικό δικαίωμα.

Αραβικές και μουσουλμανικές χώρες συμφώνησαν να ξεκινήσουν μία «κοινή διπλωματική πρωτοβουλία» στο περιθώριο της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη και να δημιουργήσουν πλατφόρμα στην οποία θα τεκμηριώνουν τις ισραηλινές πρακτικές στην Ιερουσαλήμ, αυξάνοντας τη διεθνή επαγρύπνηση για τις επιπτώσεις στους ιερούς τόπους Χριστιανών και Μουσουλμάνων.