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Εντατικά παζάρια Ιράν - Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

2026 The Associated Press. All

Τη διπλωματική κινητικότητα μεταξύ Ιράν και Ομάν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για προσωρινή συνδιαχείριση και ξανάνοιγμα των Στενών του Ορμούζ επιχειρούν να αξιοποιήσουν οι ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας μεταξύ άλλων και τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που έχουν να επιβάλουν τους δικούς τους όρους στο τραπέζι του τραπεζιού.

Σε αυτό το φόντο, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις παλινωδίες και τις απειλές ότι ή θα ανοίξουν «πολύ σύντομα» τα Στενά του Ορμούζ ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά πλήγματα».

«Ετοιμαζόμασταν για μια τεράστια επίθεση, τη μεγαλύτερη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και με κάλεσαν και μου είπαν, πολύ ευγενικά: Παρακαλώ, μπορούμε να μιλήσουμε;», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο «Fox News», και πρόσθεσε, στο γνωστό ύφος: «Τα Στενά θα ανοίξουν πολύ σύντομα, διαφορετικά θα δεχτούν πολύ ισχυρό πλήγμα και τότε τα Στενά θα ανοίξουν».

Επανέλαβε δε ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο» και ότι οι επίσημες διαβεβαιώσεις επ' αυτού θα αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας. Φτάνοντας μετά στην Καλιφόρνια, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είχε «πολύ καλές συνομιλίες» με τους Ιρανούς...

Είχε προηγηθεί αργά το βράδυ της Τρίτης τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τραμπ και στον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι. Οπως ανακοινώθηκε, συζήτησαν τις προσπάθειες να υπάρξουν «αποκλιμάκωση των εντάσεων» ανάμεσα σε Ουάσιγκτον - Τεχεράνη και «επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών».

Η συμφωνία Ιράν - Ομάν

Σε γενικές γραμμές έγινε χτες γνωστό από διπλωματικές πηγές που επικαλέστηκε το καταριανό δίκτυο «Al Jazeera» ότι η συμφωνία Ιράν - Ομάν για προσωρινή συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν κλείσει, και ότι παραμένουν ουσιαστικά λίγα, «όχι ιδιαίτερα σύνθετα» ζητήματα.

Κατά τις πληροφορίες αυτές, που επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, έχουν καθοριστεί «τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και οι συντεταγμένες» της ασφαλούς κίνησης των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Τα πλοία φαίνεται ότι θα ακολουθούν ασφαλή διαδρομή προς την ιρανική πλευρά για να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο και άλλη ασφαλή διαδρομή προς την πλευρά του Ομάν για να εξέλθουν από αυτά. Ο ίδιος επεσήμανε πως αναμένεται μια κοινή ανακοίνωση που βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρέμβουν τρίτα μέρη...

Επιπλέον, πληροφορίες της εμιρατινής εφημερίδας «The National» ανέφεραν ότι προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος 60 ημερών στη διάρκεια της οποίας δεν θα γίνεται καταβολή τελών (όπως ακριβώς προέβλεπε και το αμερικανο-ιρανικό μνημόνιο της 17ης Ιούνη, που έγινε κουρελόχαρτο από τις επακόλουθες αμερικανικές επιθέσεις).

Χτες το απόγευμα ο Μπαγκαεΐ προειδοποίησε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν δεν εγγυάται «αυτόματα» την ασφαλή διέλευση των πλοίων, επειδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπονομευτεί από την αμερικανική στρατιωτική δράση.

Τόνισε επίσης πως υπάρχουν «πολλοί παράγοντες» που μπορούν να προκαλέσουν επισφαλή κατάσταση στα Στενά και οι οποίοι παραμένουν εν ισχύ, ξεχωρίζοντας ως βασικότερο όλων τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε «άλλες επιθετικές δράσεις κατά του Ιράν και των συμφερόντων του».

Είπε ακόμα ότι το Ιράν συνεχίζει την «ανταλλαγή απόψεων» με το Πακιστάν και το Κατάρ (χώρες που έχουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ουάσιγκτον - Τεχεράνης εδώ και μήνες), διευκρινίζοντας πως ούτε ο ΥΠΕΞ Α. Αραγτσί ούτε ο πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχεδιάζουν να επισκεφτούν είτε το Ισλαμαμπάντ είτε την Ντόχα.

Τέλος, χτες το απόγευμα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την άρση ορισμένων «αντιτρομοκρατικών» κυρώσεων έναντι του Ιράν, που αφορούν μεταξύ άλλων και την αεροπορική εταιρεία «Fly Baghdad», αεροσκάφη της οποίας θεωρείται ότι «σχετίζονται» με τους Ιρανούς «Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης». Οι ΗΠΑ ήραν επίσης κυρώσεις που είχαν επιβληθεί σε δύο αεροσκάφη και σε άλλες δύο αεροπορικές εταιρείες που «συνδέονται» με τους «Φρουρούς».

Νέες επιθέσεις των Χούθι

Χτες οι Υεμενίτες αντικαθεστωτικοί Χούθι του «Κινήματος Ανσάρ Αλλάχ» επιτέθηκαν για άλλη μια φορά σε σαουδαραβικό τάνκερ ανοιχτά του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οπως ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, χτυπήθηκε το τάνκερ «Wafa» στη βόρεια Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά του Γιανμπού, με βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Χούθι έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία από τις 20 Ιούλη, μετά από αεροπορική επιδρομή σαουδαραβικών μαχητικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σανάα.