ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σοβαρό περιστατικό με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ο πόλεμος εξαπλώνεται όλο και πιο πέρα από τα ουκρανικά και ρωσικά σύνορα

Ενα ακόμη σοβαρό περιστατικό με δυο drones σε αεροδρόμιο της Λειψίας, που έρχεται να επισημάνει πως η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας έχει ξεφύγει από τα ουκρανικά σύνορα και σταδιακά επεκτείνεται σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου, σημειώθηκε χθες στη Γερμανία.

Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές όταν αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με «άγνωστο αντικείμενο» λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το πλήρωμα αντιλήφθηκε τι συνέβη λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους και αποφασίστηκε να αλλάξει πορεία κατευθυνόμενο προς το Ανόβερο. Εκεί πραγματοποιήθηκε έκτακτη προσγείωση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η γερμανική αστυνομία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι διενεργεί έρευνα για δεύτερο περιστατικό που αφορά σε ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε κοντά σε διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη που προκάλεσε προσωρινή διακοπή των δραστηριοτήτων στο αεροδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο μεταγωγικό αεροσκάφος της ουκρανικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων «Antonov Airlines».

Το αεροδρόμιο της Λειψίας έχει κεντρικό ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους ΝΑΤΟικούς «συμμάχους», αλλά χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας.

Η ουκρανική εταιρεία έχει εγκαταστήσει μεταγωγικά αεροσκάφη An-124 στη Λειψία και κατασκευάζει ένα νέο υπόστεγο συντήρησης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Το Χοστομέλ, η αρχική βάση της «Antonov Airlines», καταστράφηκε από ρωσικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Γερμανοί εισαγγελείς, συμπεριλαμβανομένων μονάδων που εργάζονται για την «πρόληψη του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας», ανέλαβαν την έρευνα για το περιστατικό στη Λειψία, επιβεβαιώνοντας την παρουσία ενός «εκρηκτικού» μηχανισμού σε ένα από τα δύο εμπλεκόμενα drones.

Ανακοίνωσαν ότι «ένα drone που μετέφερε άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό εντοπίστηκε από έναν υπάλληλο του αεροδρομίου στη ζώνη φορτίου». Αντιμετωπίστηκε με τη χρήση ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών.

Ενα δεύτερο «άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο» συγκρούστηκε με ένα αεροπλάνο της DHL, με «μικρές ζημιές» να επιβεβαιώνονται κατά την προσγείωση στο Ανόβερο, επιβεβαίωσαν.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι drone εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ρωσία: Ανατινάχτηκε αυτοκίνητο διευθυντή εργοστασίου κατασκευής drones

Ο διευθυντής ρωσικού εργοστασίου κατασκευής drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας τραυματίστηκε και ο οδηγός του σκοτώθηκε από την ανατίναξη του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν, στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ.

Ο Βλαντίμιρ Τκατσούκ, διευθυντής της εταιρείας «Uraldronzavod», φέρεται να είναι στην Εντατική και η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η εταιρεία «Uraldronzavod» έχει τεθεί υπό καθεστώς ευρωπαϊκών και αμερικανικών κυρώσεων λόγω της υποστήριξης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Εχει ως έδρα το Γεκατερίνμπουργκ και παράγει το drone FPV Upyr που χρησιμοποιείται κατά των ουκρανικών δυνάμεων.

Αλλος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή drones που χρησιμοποιούνται κατά της Ουκρανίας, ο Αντρέι Τσερεζόφ, τραυματίστηκε από σφαίρα την περασμένη Τετάρτη στην Τούλα της δυτικής Ρωσίας.

Η Ουκρανία δεν αναχαίτισε ούτε έναν ρωσικό πύραυλο

Για ακόμη μια νύχτα η Ρωσία σφυροκόπησε την Ουκρανία, με έμφαση στην περιφέρεια του Κιέβου, εκμεταλλευόμενη και την έλλειψη σε Patriot και άλλους αντιβαλλιστικούς πυραύλους από τα ουκρανικά οπλοστάσια.

Ούτε έναν ρωσικό πύραυλο δεν κατάφεραν να καταρρίψουν οι ουκρανικές δυνάμεις στη διάρκεια της τελευταίας επίθεσης της Μόσχας στη χώρα, όπως συνεπάγεται από την αναφορά που εξέδωσε χθες η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αυτή την ανακοίνωση, ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε 115 drones και 28 πυραύλους υψηλής ταχύτητας, κυρίως βαλλιστικούς και η ουκρανική πλευρά κατέρριψε 98 από τα drones, χωρίς να αναφέρει πυραύλους.

Τα βλήματα αυτά κινούνται με πολύ υψηλή ταχύτητα και δεν μπορούν να αναχαιτιστούν παρά μόνο από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, από τα οποία η Ουκρανία διαθέτει ελάχιστα και αντιμετωπίζει έλλειψη στα πυρομαχικά τους, κυρίως μετά τον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η ρωσική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων, ενώ τραυματίστηκαν τουλάχιστον 44, με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Β. Ζελένσκι, να δηλώνει ότι οι καθυστερήσεις στην παραλαβή αντιβαλλιστικών συστημάτων από τους ΝΑΤΟικούς οδηγούν σε «φρικτές απώλειες και καταστροφές».

Οι «σύμμαχοι» έχουν προμηθεύσει την Ουκρανία με μόλις το 1/3 των πυραύλων αεράμυνας το 2026 σε σύγκριση με το 2025, δήλωσε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε κόμβους επιμελητείας και κέντρα εφοδιασμού στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, λέγοντας ότι οι εγκαταστάσεις που στοχοθετήθηκαν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης τρία φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα.

Η ΕΕ «αυξάνει το τίμημα του πολέμου» για τη Ρωσία

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμ. Μακρόν, καταδίκασε τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και δήλωσε ότι η ΕΕ και οι «εταίροι» θα κλιμακώσουν την πίεσή τους στη Ρωσία μέσω κυρώσεων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

«Κάθε νέα επίθεση ενισχύει το προφανές: Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει το τίμημα της επιθετικότητάς της και να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της», είπε.

Παράλληλα, η ΕΕ ανακοίνωσε χθες ότι χορήγησε στην Ουκρανία 1,4 δισ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από τους τόκους δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό της ΕΕ στις 3 Αυγούστου και προέρχονται από τους τόκους που απέφεραν τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας που έχουν «παγώσει» από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Νέες αναχαιτίσεις πάνω από τη Βαλτική

Στο μεταξύ ακόμη ένα περιστατικό μεταξύ Ρωσίας και χώρας του ΝΑΤΟ σημειώθηκε προχθές, όταν μαχητικά αεροσκάφη της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Θάλασσα της Βαλτικής για τρίτη φορά σε διάστημα τριών ημερών, ανακοίνωσε η πολωνική κυβέρνηση.

Το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20 φέρεται να βρισκόταν 56 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κοζαλίν, όταν αναχαιτίσθηκε από δύο πολωνικά μαχητικά. Ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας, το οποίο ωστόσο κάνει λόγο για «προκλητικές ενέργειές της κοντά στα σύνορα κρατών - μελών του ΝΑΤΟ, δοκιμάζοντας την επαγρύπνηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμυντικών συστημάτων της συμμαχίας».

Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, οι ρωσικές αναγνωριστικές πτήσεις στα παράλια της Πολωνίας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ πρόσφατα αυξήθηκαν και πάλι. Στα μέσα Ιούλη πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Παρόμοια περιστατικά με τη συμμετοχή ρωσικών αναγνωριστικών αεροσκαφών πάνω από Βαλτική, είχαν σημειωθεί ήδη την περασμένη Δευτέρα και την Παρασκευή.