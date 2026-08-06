ΗΠΑ - ΜΙΣΙΓΚΑΝ

Διεργασίες δείχνουν οι προκριματικές στους «Δημοκρατικούς»

Αίσθηση προκαλεί στις ΗΠΑ η εκλογή του 41χρονου επιδημιολόγου και υποψήφιου γερουσιαστή Αμπντούλ ελ Σαγέντ με το Δημοκρατικό Κόμμα στις κομματικές προκριματικές εκλογές, που διεξήχθησαν την Τρίτη στην πολιτεία του Μίσιγκαν.

Ο αιγυπτιακής καταγωγής επιδημιολόγος που έχει εκφράσει τη στήριξή του στην Παλαιστίνη είχε ως κεντρικό σύνθημα «Εξω το χρήμα από την πολιτική - Περίθαλψη για όλους» και πήρε το 48,5% για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, στο πλαίσιο των ενδιάμεσων εκλογών που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβρη. Αντίπαλός του ήταν η στηριζόμενη από το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι AIPAC, βουλευτής Χέιλι Στίβενς, που συγκέντρωσε το 47,5% των ψήφων. Ο Σαγέντ θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβρη στις κάλπες τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς.