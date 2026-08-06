Κινεζικά αντίποινα σε πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ

Σε αντίποινα προχώρησε χτες η Κίνα έναντι εμπορικών κυρώσεων που επέβαλαν στο τέλος του περασμένου μήνα οι ΗΠΑ σε βάρος περίπου 40 κινεζικών εταιριών, με πρόσχημα την «εθνική ασφάλεια» και τη μάχη «κατά της καταναγκαστικής εργασίας» της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων της βορειοδυτικής περιφέρειας Σιντζιάνγκ.

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε περιορισμούς στις εξαγωγές drones και εξαρτημάτων τους στις ΗΠΑ, βάζοντας τα ονόματα 6 αμερικανικών εταιρειών του κλάδου στη «μαύρη λίστα», με επίκληση του ότι οι τελευταίες κυρώσεις των ΗΠΑ εναντίον της Κίνας «πλήττουν σοβαρά τα θεμιτά δικαιώματά» της.

«Για να προστατευτεί η εθνική ασφάλεια, θα ενισχυθεί ο έλεγχος των εξαγωγών αγαθών διπλής χρήσης (σ.σ. δηλαδή και για στρατιωτικούς και για ειρηνικούς σκοπούς) προς τις ΗΠΑ τα οποία συνδέονται με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Οι κυρώσεις αφορούν τις αμερικανικές εταιρείες «Applied DNA Sciences Inc.», «Stratum Reservoir LLC», «Altana Technologies Inc.», «Responsible Business Alliance», «Verite Group Inc.» και «Human Rights in China». Σε αυτές τις αμερικανικές εταιρείες και στα στελέχη τους απαγορεύεται να πραγματοποιούν στο κινεζικό έδαφος «συναλλαγές, να συνεργάζονται ή να κάνουν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα».

Η εξέλιξη καταγράφεται περίπου μια βδομάδα αφότου ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης, Χε Λιφένγκ, είχε εκφράσει στον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ «βαθιά ανησυχία» για τους αμερικανικούς εμπορικούς περιορισμούς σε κινεζικές εταιρείες.

Στο φόντο του εντεινόμενου και πολύπλευρου ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας, Κινέζοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν χτες ότι σκοπεύουν να αυξήσουν στο 50% το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και άλλες μη ορυκτές πηγές ενέργειας έως το 2030.

Η απόφαση εντάσσεται στο νέο εθνικό ενεργειακό σχέδιο της Κίνας, που προβλέπει ανάπτυξη του τομέα των ΑΠΕ μέχρι το 2030. Εκεί προβλέπεται ότι η Κίνα θα αυξήσει την ποιοτική ενσωμάτωση άνω των 2,8 δισ. κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στο δίκτυο διανομής της και στην κατασκευή ενός δικτύου ηλεκτρικής φόρτισης, ικανού να υποστηρίξει πάνω από 110 εκατ. ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2030.