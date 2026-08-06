ΙΣΠΑΝΙΑ

Τραγική η κατάσταση των ανηλίκων που παρέμειναν στη Θέουτα

2026 The Associated Press. All

Μετά την καταστολή και την άμεση επαναπροώθηση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών από την ισπανική αστυνομία, τώρα η κατάσταση των παιδιών που παρέμειναν στη Θέουτα μετά την άφιξή τους την περασμένη βδομάδα είναι «ανυπόφορη», σημείωσε χθες ο επικεφαλής του ισπανικού θύλακα που βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 70.000 πρόσφυγες και μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα και μέσα σε λίγες μέρες το 90%, κυρίως Μαροκινοί υπήκοοι, επέστρεψαν στην χώρα τους, ωστόσο γύρω στους 5.000 πρόσφυγες και μετανάστες και παιδιά έχουν παραμείνει στη Θέουτα, κάτω από άθλιες συνθήκες.

Τουλάχιστον 79 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό της νομαρχίας της Θέουτα. Από τη μαροκινή πλευρά των συνόρων, οι αρχές στο Ραμπάτ ανέφεραν ότι 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, προστιθέμενοι στον απολογισμό των ισπανικών αρχών.

«Αυτήν τη στιγμή το ποσοστό κάλυψης των κέντρων υποδοχής ανηλίκων της Θέουτα είναι 2.600% πάνω από την κρίσιμη ικανότητά του».

Η Θέουτα «δεν διαθέτει κανέναν επιπρόσθετο χώρο» και «υφίσταται πολύ ισχυρή πίεση» για να αναλάβει την ευθύνη αυτών των ανηλίκων, υπογράμμισε από την πλευρά του ο νομάρχης της περιοχής, σύμφωνα με τον οποίο η ισπανική αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη στην καταγραφή 528 ανηλίκων, που ανακατευθύνθηκαν στη συνέχεια σε κέντρα υποδοχής.

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Save the Children» είχε προειδοποιήσει από τη Δευτέρα για τον κορεσμό των κέντρων υποδοχής παιδιών, λέγοντας ότι «το σύστημα προστασίας της πόλης αναλαμβάνει αυτήν τη στιγμή την ευθύνη περίπου χιλίων παιδιών, αριθμός πολύ μεγαλύτερος της ικανότητας υποδοχής του, που δεν αριθμεί παρά εκατό θέσεις».

17 μετανάστες νεκροί ανοιχτά της Μαγιόρκα

17 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ακτές των Βαλεαρίδων, έπειτα από 15 μέρες ταξιδιού, ανέφεραν σήμερα οι ισπανικές αρχές, επικαλούμενες τη μαρτυρία δύο επιζώντων οι οποίοι διασώθηκαν σε απόσταση περίπου 13 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Μαγιόρκα.

Οι δύο επιζώντες, που κατάγονται από χώρες της Βόρειας Αφρικής, παρουσιάζουν συμπτώματα αφυδάτωσης και υποσιτισμού και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση.

Οπως αναφέρουν οι επιζώντες, στο πλοιάριο επέβαιναν αρχικά 19 άτομα. Ενα ελικόπτερο στάλθηκε για να ερευνήσει την περιοχή κοντά στο σημείο της διάσωσης των δύο, ενώ εκδόθηκε και σχετική ειδοποίηση προς τους ναυτιλλομένους.

Ξεχωριστά, επίσης κοντά στη Μαγιόρκα, οι ισπανικές αρχές διέσωσαν 17 μετανάστες και ανέσυραν 2 πτώματα από μια λέμβο που θεωρείται ότι μετέφερε συνολικά γύρω στα 30 άτομα.

Από τον Γενάρη έως τον Ιούνη, η διαδρομή από την Αλγερία προς τις Βαλεαρίδες Νήσους ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεταναστευτική οδός προς την ΕΕ, μολονότι οι συνολικές αφίξεις στην Ευρώπη έχουν μειωθεί, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό συνοριοφυλακής Frontex. Στην Ισπανία οι αφίξεις μειώθηκαν κατά 25% φέτος, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Η Frontex ανέφερε πέρυσι ότι οι διακινητές μεταφέρουν τις «επιχειρήσεις» τους από το Μαρόκο στην Αλγερία, επειδή πιστεύουν ότι οι έλεγχοι εκεί είναι λιγότερο αυστηροί.

Το βέβαιο είναι ότι η βάρβαρη αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, που ενισχύθηκε περαιτέρω και με το πρόσφατο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο, το οποίο στήριξαν όλες οι αστικές κυβερνήσεις, έχει αυξήσει τον αριθμό των πνιγμένων προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο (από την Ισπανία έως τη χώρα μας). Ολοι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι επιχειρούν ρισκάροντας τη ζωή τους να ξεφύγουν από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τις επεμβάσεις, τη φτώχεια και την ανέχεια στις χώρες τους, που έχουν καταστραφεί ή καταληστευτεί και από τους Ευρωπαίους ιμπεριαλιστές. Η μόνη διέξοδος που προσφέρεται γι' αυτούς τους ανθρώπους είναι είτε η καταστολή και ο εγκλεισμός στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης είτε, για όσους περάσουν το κόσκινο, τα σκλαβοπάζαρα του ευρωενωσιακού κεφαλαίου.