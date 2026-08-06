ΡΑΛΕΪ.- Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν χτες το βράδυ πληροφορίες για μπαράζ πυροβολισμών στο Πρόσπεκτ Χιλς της Βόρειας Καρολίνας, υπό ασαφείς συνθήκες, κατά τις οποίες αναφέρθηκαν «πολλοί νεκροί και τραυματίες». Ωστόσο, ο σερίφης της κομητείας Κάσγουελ επιβεβαίωσε αρχικά μόνο τη μεταφορά ενός τραυματία σε νοσοκομείο.

ΤΙΡΑΝΑ.- Δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Μαλλακάστρα στο νότιο τμήμα της Αλβανίας ξέσπασε χθες. Λόγω της φωτιάς, απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους 15 οικογένειες, σύμφωνα με το «Reuters». Επίγειες και εναέριες δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, προσπαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια του χωριού Ρίμπαν. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν χθες τις προσπάθειες κατάσβεσης μίας ακόμη πυρκαγιάς στη νότια Αλβανία που πιθανόν προκλήθηκε από κεραυνό νότια του Αργυρόκαστρου.

ΜΟΣΧΑ.- Πυρκαγιά ξέσπασε στο ερευνητικό κέντρο της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Rosksosmos στην πόλη Κορολιόφ έξω από τη Μόσχα, από άγνωστη μέχρι χθες αιτία. Σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και δεν προκάλεσε θύματα, ενώ λίγες ώρες μετά κατασβέστηκε.

ΑΓΚΥΡΑ.- Συνάντηση με τον Λίβυο υπουργό Αμυνας, Αμπντουλσαλάμ Ζόυμπι, και τον δοτό πρωθυπουργό της Δυτικής Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, είχε το βράδυ της Τρίτης στην Αγκυρα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Η συνάντηση ήταν «κεκλεισμένων των θυρών» και δεν ανακοινώθηκε ούτε η ατζέντα ούτε το πιθανό αποτέλεσμά της.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.- Κατά 10,7% μειώθηκε την Τετάρτη η αξία μετοχών της εταιρείας διαστημικών μεταφορών του δισεκατομμυριούχου Ιλον Μασκ, «SpaceX», λόγω της ιλιγγιώδους εξαπλάσιας αύξησης των δαπανών εταιρείας για επενδύσεις που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο οικονομικός διευθυντής της «SpaceX», Μπρετ Τζόνσεν, προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους των επενδυτών για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες λέγοντας ότι η εταιρεία ήταν «αποτελεσματική».

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας ανακοίνωσαν χτες πως την Κυριακή συνέλαβαν τον 38χρονο ένοπλο Τζανίν Τζον Τέιλ, που περιφερόταν έξω από γήπεδο γκολφ του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ράντσο Πάλος Βέρδες κοντά στο Λος Αντζελες καταγράφοντας δραστηριότητες που αφορούσαν τα μέτρα ασφαλείας δύο μέρες προτού το επισκεφθεί ο Πρόεδρος Τραμπ.

ΣΕΟΥΛ.- Νοτιοκορεάτες αστυνομικοί έκαναν χτες έφοδο στα κεντρικά γραφεία της αμερικανικής αλυσίδας καφεστιατορίων «Starbucks» μετά από καταγγελίες για δυσφήμιση εξαιτίας της διαφημιστικής εκστρατείας «Tank Day» τον περασμένο Μάιο, οπότε τιμάται η πολύνεκρη λαϊκή εξέγερση της Γκουάνγκτζου όπου το 1980 σκοτώθηκαν εκατοντάδες από τα πυρά της αμερικανοκίνητης στρατιωτικής χούντας του Παρκ Τσουνγκ-χι στη Σεούλ. Η χρήσης της λέξης «τανκ» στην καμπάνια της «Starbucks» θεωρήθηκε αναφορά στα τανκς που χρησιμοποιήθηκαν για την αιματηρή καταστολή των διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Μία 47χρονη συνελήφθη χτες το μεσημέρι για επίθεση με μαχαίρι κατά τεσσάρων ανδρών στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά στο Κόβεντ Γκάρντεν. Οι τέσσερις άνδρες ηλικίας 34,39,42 και 52 ετών μεταφέρθηκαν σε κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συλληφθείσα αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

ΣΑΝ ΧΟΥΑΝ.- Δραστικά περιοριστικά μέτρα στην υδροδότηση και κατανάλωση νερού εφαρμόζονται στο Πουέρτο Ρίκο που πλήττεται από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 120 ετών. Πάνω από 180.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα Σαν Χουάν και άλλες μικρότερες πόλεις υπολογίζεται πως θα μείνουν δίχως νερό έως την Παρασκευή που θα ξεκινήσει η διανομή περιορισμένων ποσοτήτων νερού. Το 36% του Πουέρτο Ρίκο πλήττεται από ήπιας μορφής ξηρασία και το 25% από σοβαρή ξηρασία.