ΤΟΥΡΚΙΑ

Υποβλήθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Κουρδικό

Υποβλήθηκε χτες στον πρόεδρο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το νομοσχέδιο «Για την Ενίσχυση της Εθνικής Αλληλεγγύης και της Κοινωνικής Ενταξης», που εμφανίζεται ως επίλυση του κουρδικού ζητήματος στη χώρα.

Το νομοσχέδιο καθορίζει τη διαδικασία για τον αφοπλισμό των μαχητών του ΡΚΚ, με τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Αμπντουλάχ Γκιουλέρ, να δηλώνει ότι η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την Παρασκευή θα εξετάσει το νομοσχέδιο πριν τη συζήτησή του στην Εθνοσυνέλευση. Ο Γκιουλέρ τόνισε ότι το νομοσχέδιο υποβλήθηκε με την υποστήριξη 360 βουλευτών, με στόχο «την παράδοση, τον αφοπλισμό και την καταστροφή των όπλων του τρομοκρατικού οργανισμού ΡΚΚ και τη συγκρότηση ενός μηχανισμού που θα καθορίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία».

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπεται η χορήγηση χάρης σε περίπου 4.000 μέλη του ΡΚΚ τα οποία δεν σχετίζονται «άμεσα» με πράξεις «βίας», μόλις διαλυθεί η οργάνωση. Στη συνέχεια αναμένεται να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση μελών του ΡΚΚ που καταδικάστηκαν για «εγκλήματα» ή για οικονομική και άλλη υποστήριξη της οργάνωσης. Αναμένεται επίσης η επιστροφή μελών του ΡΚΚ από τη Συρία και το Ιράκ ή από ευρωπαϊκές χώρες. Από τις ευεργετικές διατάξεις του νομοσχεδίου εξαιρούνται όσα μέλη και στελέχη του ΡΚΚ καταδικάστηκαν πριν το 2005 για ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως και άλλες κατηγορίες που επισείουν ισόβια κάθειρξη, όπου περιλαμβάνεται και ο ιστορικός ηγέτης του, 77χρονος Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ρ. Τ. Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, υπέγραψε πρώτος το νομοσχέδιο, στα γραφεία του κόμματός του, της ακροδεξιάς «Εθνικιστικής Δράσης».