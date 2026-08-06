ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Ευρωπαϊκό η Εθνική παίδων, φιλικά και προκριματικά για την Εθνική ανδρών

Στην Οραντέα της Ρουμανίας βρίσκεται η Εθνική ομάδα μπάσκετ παίδων όπου από αύριο έως τις 15 Αυγούστου θα διεξαχθεί το EuroBasket U16, στο οποίο θα λάβει μέρος.

Πρώτος αντίπαλος της γαλανόλευκης θα είναι η Ισπανία (7/8, 15:30), ενώ στον όμιλο της Ελλάδας βρίσκονται επίσης η Γεωργία και το Ισραήλ.

Το πρόγραμμα του ομίλου έχει ως εξής:

7/8: 13:00 Ισραήλ - Γεωργία και 15:30 Ισπανία - Ελλάδα.

8/8: 13:00 Ελλάδα - Ισραήλ και 20:30 Γεωργία - Ισπανία.

9/8: 15:30 Ελλάδα - Γεωργία και 20:30 Ισραήλ - Ισπανία.

Ολοι οι αγώνες θα μεταδοθούν σε live streaming από το κανάλι YouTube της FIBA.

Στο μεταξύ και η Εθνική ανδρών επιστρέφει, έχοντας μπροστά της την πρόκληση της προκριματικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου με το τέταρτο παράθυρο να ανοίγει. Η Ελλάδα θα δώσει τρεις αγώνες στο Telekom Center Athens, έναν επίσημο με την Ισπανία και δύο φιλικά, ενώ θα αναμετρηθεί με την Ουκρανία εκτός έδρας.

Τα δύο φιλικά θα διεξαχθούν στις 22 και 24 Αυγούστου απέναντι σε Πολωνία και Κύπρο αντίστοιχα. Θα ακολουθήσει στις 28 Αυγούστου ο αγώνας με την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετονίας. Το φινάλε θα γραφτεί στο Telekom Center Athens απέναντι στην Ισπανία, σε ένα παιχνίδι με το οποίο θα κλείσει το τέταρτο παράθυρο, το πρώτο της Β' Προκριματικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.