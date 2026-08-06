ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ EUROPA LEAGUE

Με ορμή ο ΠΑΟΚ για να «καθαρίσει» και την Αντερλεχτ

Eurokinissi Sports

Στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στην Τούμπα την Αντερλεχτ (20.45 - Open), στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για μια θέση στα πλέι οφ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν δυσκολεύτηκε ουσιαστικά καθόλου να περάσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό, νικώντας την ουκρανική ομάδα «μέσα - έξω», και με την ίδια αποφασιστικότητα θέλει απόψε να πάρει τη νίκη, ει δυνατόν με σκορ που θα τον φέρει σε θέση ισχύος ενόψει της ρεβάνς στις Βρυξέλλες στις 13 Αυγούστου. Σημαντική ώθηση αναμένεται να δώσουν στον ΠΑΟΚ οι φίλαθλοι της ομάδας που θα βρεθούν απόψε στις εξέδρες του γηπέδου της Τούμπας.

Η αντίπαλός του έχει βεβαίως «βαρύ» όνομα, κατά γενική ομολογία όμως ανήκουν στο παρελθόν οι μέρες που ήταν η μεγάλη δύναμη του βελγικού ποδοσφαίρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο πρωτάθλημα της Αντερλεχτ ήρθε το 2017, ενώ στα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει δεν έχει καταφέρει να τερματίσει ψηλότερα από την 3η θέση. Πέρυσι, δε, τερμάτισε 4η.

Στον ΠΑΟΚ έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες πρόβλημα με τον αρχηγό της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο πόδι και δίνεται μάχη με τον χρόνο ώστε να βελτιωθεί η κατάστασή του και να αποφευχθεί μια πολύ σημαντική απουσία για τον τεχνικό του «Δικεφάλου», Αλέσιο Λίσι. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Ντεσπόντοφ, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει σε ικανοποιητικά επίπεδα ετοιμότητας.