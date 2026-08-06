ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΑΪΜΕΧΕΝ 0-0

«Αγονο» ξεκίνημα, όλα για όλα στην Ολλανδία

Eurokinissi Sports

Δεν τα κατάφερε ονα πάρει τη νίκη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πρώτο ματς με τηγια τον 3ο προκριματικό γύρο του, και προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ.

Το τελικό 0-0 αντικατοπτρίζει πιστά την εικόνα της αναμέτρησης, η οποία είχε λιγοστές καλές φάσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που κλήθηκε να κυνηγήσει το γκολ (καθώς οι Ολλανδοί φάνηκε ότι είχαν πρώτο μέλημα να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους), αλλά αποδείχθηκε πως σε αυτό το πρώιμο στάδιο της σεζόν δεν ήταν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν πειστική εμφάνιση στο δημιουργικό κομμάτι, με αποτέλεσμα να απειλήσουν ελάχιστα την αντίπαλό τους.

Οι δύο ομάδες λοιπόν άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό μεταξύ τους αγώνα, στην Ολλανδία την επόμενη βδομάδα, στις 11 Αυγούστου. Η Ναϊμέχεν ως γηπεδούχος θα έχει ελαφρό προβάδισμα πρόκρισης, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποχρεωθεί και εκεί να πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες και να ψάξει το «διπλό», ώστε να μη μείνει εκτός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι αν η ελληνική ομάδα πάρει την πρόκριση στα πλέι οφ θα αντιμετωπίσει εκεί τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη βελγική Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και στη νορβηγική Μπόντο Γκλιμτ, οι οποίες σε ένα επεισοδιακό πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό, με εναλλαγές στο σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά, ήρθαν ισόπαλες 3-3, αποτέλεσμα που δίνει οριακό προβάδισμα πρόκρισης στην Μπόντο Γκλιμτ.

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας (56' Μαφέο), Ρέτσος (64' Σμαΐλοβιτς), Κάρμο (56' Πιρόλα), Ονιεμαέτσι, Ντ. Γκαρθία, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο (56' Ζότα), Ρόκα (46' Ζ. Μάρτινς), Ελ Κααμπί.

Ναϊμέχεν: Κρέτας, Φονβίλ, Σάντλερ (74' Χάνσεν), Στορμ (70' Περέιρα), Μπίσοφ, Νέγιασμιτς, Μοντέιρο (90' Ουίλουμσον), Ουάισα (70' Εμρέ Μορ), Λίνσεν (74' Τάντιτς), Λεμπρετόν, Τσέρι.

Σε άλλο ένα από τα πρώτα ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League με ελληνικό ενδιαφέρον, η Λέφσκι Σόφιας νίκησε 1-0 εντός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ. Θυμίζουμε ότι ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ στα πλέι οφ για πρόκριση στη League Phase του Champions League, ενώ ο χαμένος θα υποβιβαστεί στα πλέι οφ του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Αντερλεχτ.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League: Μιέλμπι - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2, Αραράτ - Τσέλιε 2-1, Χάποελ Μπερ Σεβά - Ερυθρός Αστέρας 1-0, Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Κάουνο Ζαλγκίρις 5-0, Σπάρτα Πράγας - Λιόν 2-1.