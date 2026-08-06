Eurokinissi Sports
Το τελικό 0-0 αντικατοπτρίζει πιστά την εικόνα της αναμέτρησης, η οποία είχε λιγοστές καλές φάσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν η ομάδα που κλήθηκε να κυνηγήσει το γκολ (καθώς οι Ολλανδοί φάνηκε ότι είχαν πρώτο μέλημα να κρατήσουν απαραβίαστη την εστία τους), αλλά αποδείχθηκε πως σε αυτό το πρώιμο στάδιο της σεζόν δεν ήταν έτοιμοι να πραγματοποιήσουν πειστική εμφάνιση στο δημιουργικό κομμάτι, με αποτέλεσμα να απειλήσουν ελάχιστα την αντίπαλό τους.
Οι δύο ομάδες λοιπόν άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τον επαναληπτικό μεταξύ τους αγώνα, στην Ολλανδία την επόμενη βδομάδα, στις 11 Αυγούστου. Η Ναϊμέχεν ως γηπεδούχος θα έχει ελαφρό προβάδισμα πρόκρισης, ενώ ο Ολυμπιακός θα υποχρεωθεί και εκεί να πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες και να ψάξει το «διπλό», ώστε να μη μείνει εκτός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Θυμίζουμε ότι αν η ελληνική ομάδα πάρει την πρόκριση στα πλέι οφ θα αντιμετωπίσει εκεί τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη βελγική Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και στη νορβηγική Μπόντο Γκλιμτ, οι οποίες σε ένα επεισοδιακό πρώτο ματς για τον 3ο προκριματικό, με εναλλαγές στο σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά, ήρθαν ισόπαλες 3-3, αποτέλεσμα που δίνει οριακό προβάδισμα πρόκρισης στην Μπόντο Γκλιμτ.
Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας (56' Μαφέο), Ρέτσος (64' Σμαΐλοβιτς), Κάρμο (56' Πιρόλα), Ονιεμαέτσι, Ντ. Γκαρθία, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο (56' Ζότα), Ρόκα (46' Ζ. Μάρτινς), Ελ Κααμπί.
Ναϊμέχεν: Κρέτας, Φονβίλ, Σάντλερ (74' Χάνσεν), Στορμ (70' Περέιρα), Μπίσοφ, Νέγιασμιτς, Μοντέιρο (90' Ουίλουμσον), Ουάισα (70' Εμρέ Μορ), Λίνσεν (74' Τάντιτς), Λεμπρετόν, Τσέρι.
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League: Μιέλμπι - Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2, Αραράτ - Τσέλιε 2-1, Χάποελ Μπερ Σεβά - Ερυθρός Αστέρας 1-0, Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Κάουνο Ζαλγκίρις 5-0, Σπάρτα Πράγας - Λιόν 2-1.