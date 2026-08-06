Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Επετειακή η φετινή Aegean Regatta στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Από τις 21 έως τις 28 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί η Aegean Regatta 2026, ο κορυφαίος ιστιοπλοϊκός αγώνας ανοικτής θάλασσας του Αιγαίου, που φέτος γιορτάζει τα 25 του χρόνια και θα ταξιδέψει στα ακριτικά νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, ακολουθώντας τη διαδρομή Λημνιά (Βολισσός) Χίου - Φούρνοι - Αγαθονήσι - Μαραθόκαμπος Σάμου.

Η διοργάνωση που έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς διεξάγεται για 25η φορά, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ελληνικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης, συνδυάζοντας τον αγωνιστικό χαρακτήρα με την ανάδειξη του μοναδικού φυσικού κάλλους, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών του Αιγαίου.

Την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου θα γίνουν οι εγγραφές, οι επιθεωρήσεις σκαφών και η τελετή έναρξης στα Λημνιά, το επίνειο της Βολισσού Χίου.

Ο πρώτος Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου, από τα Λημνιά στους Φούρνους (απόσταση 65 ναυτικά μίλια) και η επόμενη μέρα προβλέπεται ελεύθερη στους Φούρνους.

Η δεύτερη ιστιοδρομία θα γίνει την Τρίτη 25 Αυγούστου από τους Φούρνους στο Αγαθονήσι (απόσταση 33 ναυτικά μίλια).

Η τρίτη ιστιοδρομία από το Αγαθονήσι στον Μαραθόκαμπο Σάμου (20 ναυτικά μίλια) θα γίνει την Τετάρτη 26 Αυγούστου, ενώ η Πέμπτη 27 Αυγούστου θα είναι ελεύθερη μέρα στον Μαραθόκαμπο.

Τέλος, την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα διεξαχθεί παράκτια ιστιοδρομία στον Μαραθόκαμπο και θα ακολουθήσει η τελετή λήξης και οι απονομές.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Αγονο» ξεκίνημα, όλα για όλα στην Ολλανδία
Με ορμή ο ΠΑΟΚ για να «καθαρίσει» και την Αντερλεχτ
 Στο Ευρωπαϊκό η Εθνική παίδων, φιλικά και προκριματικά για την Εθνική ανδρών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ