Νεκρή ξενοδοχοϋπάλληλος στο Ρέθυμνο

Μία ακόμα εργαζόμενη δεν γύρισε από το μεροκάματο. Πρόκειται για μια 43χρονη που δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πάνορμο Ρεθύμνου και κατέρρευσε εν ώρα εργασίας το πρωί της Δευτέρας. Ασθενοφόρο την μετέφερε στο νοσοκομείο, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τα ακριβή αίτια ερευνώνται. Σε κάθε περίπτωση, η εντατικοποίηση της δουλειάς στα ξενοδοχεία τους θερινούς μήνες, για να στηρίζεται το «τουριστικό θαύμα», είναι το υπόβαθρο όχι μόνο για εργατικά «ατυχήματα» αλλά και για την επιβάρυνση του οργανισμού σε βαθμό που να προκαλούνται ακόμα και θάνατοι από παθολογικά αίτια, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες.