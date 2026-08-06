ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους της «Elite»

Τα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων της «Elite», όπου η παραγωγική διαδικασία έχει σταματήσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο, έθεσε στο υπουργείο Εργασίας αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, σε συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας Κ. Καραγκούνη.

Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δ. Μαρμούτας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο δήμαρχος Πάτρας Κ. Πελετίδης, ο Π. Κατάρας, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Τύπου - Χάρτου, και εργαζόμενοι της «Πατραϊκής Χαρτοποιίας».

Η εργοδοσία οφείλει δεδουλευμένα 5 έως 12 μηνών στους εργαζόμενους και, καθώς δεν έχει προχωρήσει σε απολύσεις, τους αφαιρεί το δικαίωμα να παίρνουν ακόμα και το πενιχρό επίδομα ανεργίας. Στους ελάχιστους που έχει καταγγείλει τη σύμβασή τους δεν έχει καταβάλει ούτε ευρώ από την αποζημίωση!

Ως αποτέλεσμα, οι οικογένειες των 50 εργαζομένων που απέμειναν στην «Elite» βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, με άμεσο τον κίνδυνο επιβίωσης. Αρκετοί κινδυνεύουν ακόμα και σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότησή τους.

Η αντιπροσωπεία του ΕΚ Πάτρας απαίτησε από την κυβέρνηση «να πάρει τώρα μέτρα στήριξης των εργαζομένων, καθώς ο εργοδότης είναι εξαφανισμένος, συνεχίζοντας την κοροϊδία όλων των προηγούμενων χρόνων απέναντί τους!».

Οπως καταγγέλλει όμως σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο, ο υφυπουργός κρύφτηκε πίσω από νόμους και διατάξεις που και ο ίδιος έχει ψηφίσει, για να αποφύγει να αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις.

Το ΕΚ Πάτρας τονίζει ότι μαζί με το Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου ν. Αχαΐας και τους εργαζόμενους θα συνεχίσει να διεκδικεί τα δεδουλευμένα, καθώς επίσης άμεσα μέτρα στήριξης από το κράτος, με έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ειδικό πρόγραμμα στήριξης από τη ΔΥΠΑ κ.ά., στηρίζοντας παράλληλα όλο το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους.

Προσθέτει δε ότι «μόνο μέσα από την οργάνωση στα συνδικάτα μας, τον αγώνα και την αλληλεγγύη μας, μπορούμε να φέρουμε θετικά αποτελέσματα» και καλεί τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους νέους, τον λαό της Πάτρας να δώσουν βροντερό «παρών» στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ.