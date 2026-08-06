ΣΕΕΕΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καταγγέλλει τις απολύσεις στο ορυχείο Νότιο Πεδίο

Την ώρα που οι εργαζόμενοι και ο λαός πληρώνουν πανάκριβο το ρεύμα, που τίθεται σε κίνδυνο η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία καλπάζει, η ΔΕΗ ΑΕ επιταχύνει τον σχεδιασμό της απολιγνιτοποίησης, που φέρνει μαζί και μαζικές απολύσεις εργαζομένων.

Αφού έκλεισε τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και προχώρησε σε εκατοντάδες απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, αφού έβαλε δυναμίτη σε υποδομές και εξοπλισμό των σταθμών, τώρα προχωρά σε απολύσεις από εργολαβία στο ορυχείο Νότιο Πεδίο.

Το Σωματείο Εργαζομένων και Εργατοτεχνιτών Ενέργειας (ΣΕΕΕΝ) Δυτικής Μακεδονίας απαιτεί την άμεση επαναπρόσληψη όλων των εργολαβικών εργαζομένων, όπως και να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ.

Οπως σημειώνει το ΣΕΕΕΝ, «οι εργαζόμενοι στα 8μηνα και στις εργολαβίες κάλυπταν και καλύπτουν πάγιες - διαρκείς ανάγκες για τη λειτουργία των σταθμών και των ορυχείων, χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως εργαζόμενοι β' κατηγορίας και ήταν υπό καθεστώς μόνιμης εργασιακής ομηρίας.

Η πρόσφατη επίσκεψη κυβερνητικών κλιμακίων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είχε ως στόχο να επιταχύνει αυτές τις αρνητικές εξελίξεις για τους εργαζόμενους. Οι απολύσεις γίνονται με την πλήρη συμφωνία και ταύτιση που έχει η κυβέρνηση με τη ΔΕΗ ΑΕ. Σχέδια που υπηρετούν τη μεγαλύτερη κερδοφορία της επιχείρησης, σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, και τα υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα».

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις, αν δεν γίνει δεκτό και δεν υλοποιηθεί άμεσα το δίκαιο αίτημα για άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων που απολύθηκαν στο ορυχείο Νότιο Πεδίο. Ξεκαθαρίζει δε ότι «για να σταματήσουν οι απολύσεις και να μη ζουν οι εργαζόμενοι με τον φόβο της ανεργίας, πρέπει να μην κλείσει κανένας σταθμός, κανένα ορυχείο της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικοί σταθμοί, με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους».