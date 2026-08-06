ΤΕΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Κατέρρευσε τμήμα της οροφής μετά τη φιέστα των εγκαινίων

Η κυβέρνηση κόβει κορδέλες για να κρύψει την άθλια κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Αποκαλυπτικά παραδείγματα από Λέρο και Κάλυμνο

Λίγες μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στοτην περασμένη Τρίτη (4/8) κατέρρευσε τμήμα της οροφής του ΤΕΠ, όπως καταρρέει καθημερινά και όλη η λειτουργία του νοσοκομείου από τις ελλείψεις,

Σύμφωνα με συνδικαλιστές, η κατάρρευση σημειώθηκε στον ίδιο ακριβώς χώρο όπου έγιναν τα εγκαίνια από τον υπουργό εμπορίου της Υγείας, βάζοντας σε κίνδυνο εργαζόμενους, ασθενείς και συνοδούς. Σε δήλωσή του, ο Γιάννης Φρυσίρας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος Κορινθίας της ΑΔΕΔΥ με τη ΔΑΣ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του δημόσιου συστήματος Υγείας που διαφημίζουν η κυβέρνηση, το υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου. Μια εικόνα εγκατάλειψης, υποχρηματοδότησης και επικίνδυνων ελλείψεων. Ακόμη και μια περιορισμένη κτιριακή παρέμβαση, η οποία παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες ως σπουδαίο έργο εκσυγχρονισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε τα στοιχειώδη για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών. Και όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται εδώ και χρόνια σε τραγική κατάσταση.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε ανάγκη από φιέστες, κάμερες και επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν έχουμε ανάγκη από υπουργούς που έρχονται για να κόψουν κορδέλες πάνω στα συντρίμμια της δημόσιας Υγείας. Εχουμε ανάγκη από μόνιμο προσωπικό, γενναία χρηματοδότηση, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές και ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας. Οι κορδέλες που κόβουν η κυβέρνηση, το υπουργείο και οι διοικήσεις δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι».

Ιδια κατάσταση παντού!

Το νοσοκομείο της Κορίνθου δεν είναι βέβαια το μόνο όπου καταρρέει με πάταγο το αφήγημα της κυβέρνησης για το «καλύτερο ΕΣΥ που υπήρξε ποτέ», επειδή με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης μερεμέτισε τις παμπάλαιες υποδομές ορισμένων μόνο νοσοκομείων. Ειδικά στους προορισμούς του «τουριστικού θαύματος», την περίοδο αυτή μη σου τύχει να αρρωστήσεις, καθώς οι φιέστες και οι κορδέλες περισσεύουν, αλλά λείπουν υγειονομικοί, ασθενοφόρα και διασώστες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Νοσοκομείο Λέρου, εν μέσω της θερινής περιόδου, όπου στο νησί βρίσκονται χιλιάδες κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες. Εδώ και μήνες, δεν υπάρχει καρδιολόγος. Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο υπηρετεί μία μόνο μικροβιολόγος, ενώ δεν υπάρχει γενικός ιατρός στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών - Κέντρο Υγείας.

Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται για ακόμη μία φορά να σηκώσουν στις πλάτες τους τη λειτουργία των Επειγόντων, χωρίς την αναγκαία παρουσία ειδικευμένου γενικού ιατρού και χωρίς την υποστήριξη βασικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Η Ενωση Ιατρών Κρατικού Θεραπευτηρίου - Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Λέρου καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, τις συνέπειες από την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, εξαιτίας της οποίας «η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού λειτουργεί για σημαντικό μέρος του μήνα χωρίς τη φυσική παρουσία ειδικού νεφρολόγου».

«Αντί η κυβέρνηση να αυξήσει ουσιαστικά τις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να θεσπίσει ουσιαστικά κίνητρα για τη μόνιμη εγκατάσταση και παραμονή των υγειονομικών στα νησιά, κατάργησε στην πράξη την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη διασύνδεση του δημόσιου συστήματος Υγείας με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Η περίθαλψη των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινές λύσεις, τηλεφωνικές οδηγίες ή από την υπερπροσπάθεια του υπόλοιπου προσωπικού. Η καθημερινή φυσική παρουσία ειδικού νεφρολόγου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού», σημειώνει η ΕΙΘΕΛ.

Καινούρια επιγραφή, παλιά προβλήματα

Στο μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε την Κάλυμνο και, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, εγκαινίασε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου. Το ΤΕΠ όμως λειτουργεί χωρίς το αναγκαίο μόνιμο και ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε όλη τη χώρα.

Αυτή είναι η κυβερνητική «αναβάθμιση», καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι: Καινούργιες επιγραφές, βαμμένοι τοίχοι, κορδέλες, εγκαίνια και φωτογραφίες, αλλά χωρίς τους γιατρούς και το προσωπικό που απαιτούνται για να λειτουργήσουν με ασφάλεια οι δημόσιες δομές Υγείας.

Εδώ και πάνω από μία δεκαετία η Ενωση Ιατρών προειδοποιεί ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων δεν μπορεί να στηρίζεται σε μονήρεις ειδικότητες, σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, σε συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού και σε προσωρινές λύσεις.

«Οι ελλείψεις όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις διευρύνθηκαν», αναφέρει και προσθέτει: «Κρίσιμες ειδικότητες παραμένουν κενές, άλλες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, ενώ οι εργαζόμενοι καλούνται να λειτουργούν κάτω από συνθήκες διαρκούς πίεσης, υπερεργασίας και επαγγελματικής εξουθένωσης.

Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια ξαφνική ή απρόβλεπτη συγκυρία. Είναι αποτέλεσμα διαχρονικών και συνειδητών πολιτικών επιλογών όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες διατήρησαν κενές τις οργανικές θέσεις και επέλεξαν να καλύπτουν τα προβλήματα με μετακινήσεις, προσωρινές συμβάσεις, "εντέλλεσθε" και εμβαλωματικές λύσεις».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Η πραγματικότητα στους λεγόμενους προορισμούς του "τουριστικού θαύματος" είναι αποκαλυπτική. Δισ. ευρώ κερδών από τον τουρισμό κατευθύνονται στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, την ίδια ώρα που οι δημόσιες μονάδες Υγείας λειτουργούν επισφαλώς και οι κάτοικοι, οι εποχικοί εργαζόμενοι και οι επισκέπτες των νησιών δεν έχουν εξασφαλισμένη ολοκληρωμένη και ασφαλή δημόσια περίθαλψη.

Το κυβερνητικό αφήγημα περί πλήρους κάλυψης των υγειονομικών αναγκών των νησιών διαψεύδεται καθημερινά από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς».