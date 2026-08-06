Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα στις 5 Σεπτέμβρη

παρουσιάζει συναυλία - αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρατοστο Θέατρο Βράχων, σε μουσική διεύθυνσηκαι καλλιτεχνική επιμέλεια

Μέσα από τραγούδια που παραμένουν διαχρονικά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξανασυναντηθεί με τη δύναμη ενός λαϊκού λόγου που συνδυάζει την ποιότητα με την απλότητα, την αλήθεια με τη συγκίνηση.

Η συναυλία αναδεικνύει το εύρος και τη διαχρονικότητα της δημιουργίας του συνθέτη, φωτίζοντας διαφορετικές περιόδους και όψεις του έργου του. Πρόκειται για ένα μουσικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού, που απευθύνεται τόσο σε όσους μεγάλωσαν με τα τραγούδια του όσο και σε νεότερους ακροατές, που τα ανακαλύπτουν σήμερα.

Τα τραγούδια του Καλδάρα από το 1946 μέχρι σήμερα παραμένουν ενεργό μέρος της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η Ορχήστρα «Απόστολος Καλδάρας» αποτελείται από διακεκριμένους μουσικούς και σολίστες, που προσεγγίζουν το έργο με σεβασμό και γνώση, ενώ ταυτόχρονα το ανανεώνουν μέσα από τη ματιά της σύγχρονης γενιάς.

Από την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της ορχήστρας δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος από τα πρώτα του βήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το έργο του Απόστολου Καλδάρα και με δισκογραφικές συνεργασίες - σταθμούς («Μικρά Ασία», «Βυζαντινός Εσπερινός»).

Και επειδή ο Απόστολος Καλδάρας εμπιστευόταν και έδινε πάντα βήμα στους νέους ερμηνευτές, στη συναυλία θα τραγουδήσουν κάποιοι από τους πιο αξιόλογους λαϊκούς τραγουδιστές της νέας γενιάς: Μαρία Αλαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ικαρη και Μαριάννα Παπαμακαρίου.