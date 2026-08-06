ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Στραγγαλίζεται ακόμα περισσότερο το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση σε καλλιτεχνικά προϊόντα υψηλής αξίας

Με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή την προηγούμενη βδομάδα και αφορά στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την οπτικοακουστική παραγωγή «η κυβέρνηση προχωράει πιο βαθιά στον δρόμο που έχουν χαράξει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και που αντιμετωπίζουν τον πολιτισμό ως αναπτυξιακό εργαλείο, ως οικονομικό μοχλό, ως διπλωματία, ως μηχανισμό για να επιβάλλεται στο ευρύ κοινό αλλά και σε μας τους καλλιτέχνες το αφήγημα που κάθε κυβέρνηση και το κράτος της επιθυμεί», σημειώνει το

Προσθέτει ότι σχετικά με την αντιμετώπιση των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς «βαθαίνει η εμπορευματοποίηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια με τη μετατροπή των μουσείων σε ΝΠΙΔ φτάνοντας μέχρι τα πανάκριβα εισιτήρια που είναι απλησίαστα για τους εργαζόμενους.

Είναι ολοφάνερο ότι στο επίκεντρο μπαίνει το κέρδος, η ανταποδοτικότητα και όχι η βαθιά γνώση και καλλιέργεια που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η επαφή με την ιστορία. Γι' αυτό άλλωστε ήδη έχουμε δει αρχαιολογικούς χώρους να γίνονται "σκηνικό" επιδείξεων μόδας ή ακριβοπληρωμένων δεξιώσεων.

Με αυτόν τον νόμο η κυβέρνηση σφραγίζει την ευρωενωσιακή επιλογή της δημιουργώντας μια ΑΕ για να διαχειριστεί όλα τα παραπάνω μακριά από την πραγματική ανάγκη για επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά. Στον συγκεκριμένο νόμο εντάσσονται και αλλαγές που αφορούν το ΕΚΟΜΕΔ οι οποίες όχι μόνο δεν φέρνουν βελτίωση, αλλά αντίθετα δημιουργούν όλο και πιο απάνθρωπες συνθήκες για μας, τους εργαζόμενους του χώρου.

Το σωματείο μας έχει τοποθετηθεί εδώ και χρόνια για την κατεύθυνση που έδινε το ΕΚΟΜΕΔ ήδη από την ίδρυσή του σχετικά με τον κινηματογράφο, για το πλήγμα που θα έφερνε αυτή η αλλαγή στη λειτουργία του κέντρου κινηματογράφου, στη μικρή ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή, στη συγκέντρωση των παραγωγών σε όλο και λιγότερα χέρια, αλλά και στην επικινδυνότητα του να γίνει ο πολιτισμός και οι άνθρωποί του φόντο στην τουριστική ανάπτυξη και την πολιτιστική διπλωματία. Οπως και έγινε κάποια χρόνια αργότερα με την ίδρυση του ΕΚΟΜΕΔ, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορροφήθηκε από τον υπεροργανισμό αυτόν, οι συνθήκες εργασίας όλο και χειροτερεύουν και η ανεξάρτητη παραγωγή ασφυκτιά.

Σήμερα η κυβέρνηση προχωρά στην κατεύθυνση που χάραξε ήδη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενα κομμάτι του λεγόμενου cash rebate αποτελούν κυρίως οι ξένες παραγωγές που θα προβάλλουν το τουριστικό και γαστρονομικό προϊόν της χώρας μας, ενώ μεγάλο κομμάτι των επιλέξιμων δαπανών αφορά τις τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες εντάσσονται με θράσος πια και τα reality shows. Η επιλογή δηλαδή ενός καλλιτέχνη, για να ζήσει από τη δουλειά του, θα είναι να εργάζεται είτε ως "φόντο" σε ξένες παραγωγές είτε ως παίκτης reality. Καθόλου τυχαίο δεν είναι και το γεγονός ότι απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά σε μισθούς και συνθήκες εργασίας.

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι την ώρα που οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής πνίγονται στα κέρδη, εμείς δουλεύουμε με ωράρια που ξεπερνούν τις 15 ώρες και μισθό τέτοιο που να εξασφαλίζει τα κέρδη τους. Εμφαση δίνεται φυσικά στον νόμο πια του κράτους και στο κομμάτι του περιεχομένου των έργων που επιλέγονται. Για παράδειγμα, αυτόματα θα κόβεται από την επιτροπή έργο που κατά την κρίση της είναι ενάντια στο "κοινωνικό συμφέρον".

Τι άραγε σημαίνει αυτό σε μια περίοδο που συμφέρον της χώρας νοείται αυτό των εφοπλιστών που στέλνουν ναυτεργάτες στα Στενά του Ορμούζ; Τι σημαίνει αυτό σε μια περίοδο που το συμφέρον της χώρας είναι δεμένο με το συμφέρον του στρατηγικού εταίρου κράτους - δολοφόνου Ισραήλ; Οικονομική λογοκρισία στην πράξη δηλαδή. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών τάσσεται κατά του νόμου, ο οποίος θέλει να θέσει εμάς τους καλλιτέχνες με τους χειρότερους όρους εργασίας στην υπηρεσία του εφησυχασμού και της εθνικής ομοψυχίας.

Σε μια περίοδο που υπάρχει ανάγκη για πραγματική συνομιλία κοινού και καλλιτεχνών, αυτός ο νόμος έρχεται να στραγγαλίσει ακόμα περισσότερο το δικαίωμα όλων μας στην πρόσβαση σε καλλιτεχνικά προϊόντα υψηλής αξίας».