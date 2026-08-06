Σήμερα η κηδεία του Λάκη Χαλκιά

Σήμερα Πέμπτη στις 12 μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά, που η φωνή του σίγησε στα 82 του χρόνια, αφήνοντάς μας παρακαταθήκη τις εξαιρετικές ερμηνείες του σε τραγούδια που υμνούν τον μόχθο, τις αγωνίες, τις χαρές και τις πίκρες του λαού μας. Γιατί και ο ίδιος στάθηκε πάντα στο πλευρό των αγώνων του λαού μας και στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Η σορός του θα βρίσκεται από τις 10 π.μ. στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα.

Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, ενώ η οικογένεια καλεί όποιον επιθυμεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).