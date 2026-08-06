Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΘΕΑΤΡΟ
Προσφορά εισιτηρίων για τις 3 τελευταίες παραστάσεις του «Stand-upάντεχα»

«Stand-upάντεχα» με τις νέες τους ταυτότητες η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος θα βρίσκονται επί σκηνής στην αυλή του Θεάτρου «Από Κοινού» (Ευπατριδών 4, Γκάζι) για τα τρία Σάββατα του Αυγούστου που απομένουν (8, 22 και 29/8), όπου θα παρουσιαστούν οι τελευταίες παραστάσεις, ενώ αρχές Οκτώβρη η παράσταση θα ανέβει στη Στοκχόλμη, ύστερα από πρόσκληση της ελληνικής παροικίας.

Καθώς το Θέατρο «Από Κοινού» ξεκίνησε να γιορτάζει τα δέκα του χρόνια, προσφέρει για τους φίλους του 1+1 εισιτήριο στα 16 ευρώ για τις τρεις τελευταίες παραστάσεις του έργου.

Στην «ορθοστατική κωμωδία για δύο πρόσωπα», της Ελένης Γερασιμίδου, με τίτλο «Stand-upάντεχα με καινούργιες ταυτότητες», η Ελ. Γερασιμίδου και ο Αντ. Ξένος από σκηνής καλούν το κοινό να σταθεί στο πλευρό τους, συμμετέχοντας σε μια μοναδική «μετα ή προ-παραστασιακή» εμπειρία γέλιου και λοιπών συγκινήσεων...

Ενας άντρας μονολογεί ασυνάρτητα. Σταδιακά αυτός ο παραληρηματικός μονόλογος μετατρέπεται σε μέθοδο ομαδικής ψυχοθεραπείας, με τον επί σκηνής πάσχοντα να αλλάζει με μαεστρία ταυτότητα και να παίρνει τη θέση του «ειδικού» θεραπευτή... Για να αποφευχθούν τα χειρότερα, αναλαμβάνει να σώσει την κατάσταση μια «παντρεμένη» της διπλανής πόρτας, που ως όπλο της σε κάθε δυσάρεστο προβάλλει πάντα το χιούμορ.

Κρατήσεις θέσεων: 2114057249

Ηλεκτρονική προπώληση:https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/stand-upantexa/

    

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