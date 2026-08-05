ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες ισραηλινές προκλήσεις και επιθέσεις

Τις καθημερινές παραβιάσεις της «συμφωνίας εκεχειρίας» της 10ης Οκτώβρη 2025 από το Ισραήλ καταδίκασαν χτες τα υπουργείαΖήτησαν την ανεμπόδιστη προώθηση ανθρωπιστικής, «επαρκούς και βιώσιμης» βοήθειας στη Γάζα.

Στο φόντο των διαμαρτυριών αυτών, πλήθος χιλιάδων Παλαιστινίων στην πόλη της Γάζας συμμετείχε χτες το πρωί στην επιμνημόσυνη τελετή για τον χαμό των 112 μελών της οικογένειας του Αμπού Σαρία αλ Χασαΐνα που θάφτηκαν ζωντανοί και ξεψύχησαν στα συντρίμμια των σπιτιών τους στη συνοικία Σάμπρα στη διάρκεια ισραηλινών βομβαρδισμών που έγιναν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023. Εκτοτε έμειναν θαμμένοι κάτω από τόνους μπάζων, ώσπου πρόσφατα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας κατάφεραν μετά από πολυήμερες εκσκαφές να ανασύρουν τα λείψανά τους.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων «WAFA», τα μέλη της οικογένειας αυτής σκοτώθηκαν σε διαδοχικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς από τον Οκτώβριο του 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025.

Ισραηλινές «αναπροσαρμογές» από το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, άλλαξε τους όρους για την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα μετά από συνάντηση ανώτερων στελεχών του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το βράδυ της Δευτέρας στην Ιερουσαλήμ. Εκεί άλλαξαν τους όρους που αφορούσαν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την παράλληλη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της λεγόμενης «ανοικοδόμησης» ανακοινώνοντας πως οι έως τότε σχετικές αναφορές ήταν «ανακριβείς». Στη συνέχεια το Συμβούλιο ανέφερε πως «η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού πίσω από την Κίτρινη Γραμμή θα γίνει μόνον μόλις ολοκληρωθεί ο παροπλισμός της Χαμάς όπως η οργάνωση δεσμεύτηκε στους μεσολαβητές. Αυτό ισχύει για τα ελαφριά, βαριά όπλα και τις σήραγγες».

Η ανακοίνωση έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση του επικεφαλής του Συμβουλίου της Ειρήνης, Νικολάι Μλαντένοφ, που είχε δηλώσει την περασμένη βδομάδα πως ο παροπλισμός της Χαμάς «θα πρέπει να κινηθεί παράλληλα με την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού».

Η αλλαγή διατύπωσης δεν αποκλείεται να προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση της Χαμάς και την ακύρωση της συμφωνίας.

Σε αυτό το σκηνικό, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε και χτες τη Γάζα.

Σύνοδος στην Ιορδανία για την Ιερουσαλήμ

Σήμερα, Τετάρτη, το ιορδανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει συγκαλέσει στο Αμάν υπουργική σύνοδο από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες (μεταξύ των οποίων η Τουρκία και η Ινδονησία) για το Παλαιστινιακό και ειδικά για την περίπτωση της Ιερουσαλήμ, λόγω του μπαράζ παραβιάσεων του καθεστώτος της κατεχόμενης πόλης από τις ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις και των σχεδόν καθημερινών, μαζικών εισβολών Εβραίων εποίκων στον περίβολο του τεμένους Αλ Ακσα.

Συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου στη Ρώμη

Πλάι στο συνεχιζόμενο σκηνικό τρόμου που στήνει το Ισραήλ στη Γάζα εξελίσσεται και εκείνο στον Νότιο Λίβανο με τον στρατό εισβολής καθημερινά να καταστρέφει και να βομβαρδίζει ό,τι μπορεί για να μετατρέψει χωριά και πόλεις σε ακατοίκητες ζώνες.

Χτες ξανάρχισαν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρώμη οι συνομιλίες Ισραήλ - Λιβάνου με τη μεσολάβηση Αμερικανών διπλωματών που θα συνεχιστούν έως την Πέμπτη. Επί τάπητος τίθεται το μέλλον των «ζωνών ασφαλείας» του Ισραήλ στον Λίβανο, η διευθέτηση συνοριακών διαφορών και η διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Χτες, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, κατακεραύνωσε τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ισραήλ - Λιβάνου προειδοποιώντας πως «το μόνο που προκαλούν είναι ντροπή, ταπείνωση και πικρή απογοήτευση» για τον Λίβανο που σύρεται σε σειρά ουσιαστικών παραχωρήσεων και υποχωρήσεων. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού, Ναουάφ Σαλάμ, να σταματήσει το παζάρι με το Ισραήλ και να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Χεζμπολάχ ώστε να αποκατασταθεί «η εσωτερική σταθερότητα και να επιβεβαιωθεί η δέσμευση στην εθνική κυριαρχία».

Επίσης, εμφανίστηκε «ανοικτός» για συνάντηση με τον Σύρο τζιχαντιστή Πρόεδρο, Αχμαντ αλ Σαράα, όταν «οι δύο πλευρές θεωρήσουν πως είναι η κατάλληλη στιγμή».