ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Κινήσεις διαμεσολαβητών, ενώ οι ΗΠΑ αδυνατούν να επιβάλουν τους όρους τους

«Φωτιά» έχουν πάρει τα επιτελεία μεσολαβητών σε Κατάρ και Πακιστάν, με στόχο την αναβίωση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν, καθώς όσο περνά ο καιρός η Ουάσιγκτον αδυνατεί να επιβάλει τους όρους της και στο πεδίο των συγκρούσεων και στα τραπέζια του διαλόγου. Παρότι Ιρανοί αξιωματούχοι διέψευσαν και χτες τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αξιωματούχοι σε Κατάρ, Πακιστάν και ΗΠΑ επέμεναν ότι το παζάρι γίνεται και ότι μπορεί να οδηγήσει «σύντομα» σε συμφωνία.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «πρόοδος» στις συνομιλίες «αλλά όχι τελική συμφωνία». «Ελπίζουμε αυτό να συμβεί πολύ σύντομα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μια «τελική» συμφωνία θα οδηγεί στην «αποπυρηνικοποίηση του Ιράν», κάτι που η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά. Επίσης ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, προέβλεψε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία με το Ιράν «σήμερα ή αύριο».

Οι δηλώσεις έγιναν στον απόηχο μίας ακόμα τοποθέτησης του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ περί «τελευταίας ευκαιρίας για συμφωνία».

Ο Ματζίντ Αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, αφού παραδέχτηκε ότι δεν γίνονται άμεσες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν, πρόσθεσε πως η διαδικασία συνεχίζεται μέσω μεσολαβητών. Επανέλαβε δε ότι η θέση του Κατάρ στο θέμα είναι να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ όπως πριν τον πόλεμο.

Ανέφερε επίσης πως το Κατάρ συντονίζεται «πολύ στενά» και με το Ομάν, για να διευκολύνει τις επαφές Ουάσιγκτον - Τεχεράνης και την ανταλλαγή ιδεών και προσχεδίων.

Στη συνέχεια έγινε γνωστή τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρξε ανάμεσα στον Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ΥΠΕΞ και πρωθυπουργό του Κατάρ, και στον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ. Οι δύο υπουργοί, αφού συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, εξέτασαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «και το ενδεχόμενο συντονισμού για αποκλιμάκωση και προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Στο μεταξύ, ο Ιρανός Πρόεδρος Μ. Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν θα υπερασπιστεί τα σύνορά του αλλά ότι δεν επιδιώκει τη διεύρυνση του πολέμου.

Στο Πακιστάν, ο υπουργός Εξωτερικών Ισχάκ Νταρ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, προσκαλώντας τον στο Ισλαμαμπάντ, ενώ ο πρόεδρος της πακιστανικής Βουλής Α. Σαντίκ προσκάλεσε τον Ιρανό ομόλογό του και επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχάμεντ Μπ. Γκαλιμπάφ.

Παζάρι Ιράν - Ομάν

Πλάι σε αυτές τις εξελίξεις, το Ιράν εντείνει τις πολύμηνες διαπραγματεύσεις με το Ομάν. Η εφημερίδα «New York Times» ανέφερε πως επίκειται συμφωνία που φέρεται να προβλέπει ότι τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ με διαδρομή κοντά στις ακτές του Ιράν, η οποία θα ελέγχεται από την Τεχεράνη, και ότι τα πλοία που εξέρχονται από τον Κόλπο θα ακολουθούν διαδρομή κοντά στις ακτές του Ομάν. Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως τα πλοία θα υποχρεούνται σε «τέλη υπηρεσιών».

Χτυπήθηκε ελληνικό τάνκερ

Χτες το πρωί αναφέρθηκε ότι χτυπήθηκε το ελληνικό τάνκερ «Minoan Pioneer» του εφοπλιστή Μύρωνα Τσατσάκη ενώ έπλεε ανοιχτά του Ομάν. Στη συνέχεια έγινε γνωστό πως σημειώθηκαν ζημιές στο σκάφος και πως αγνοείται ο γ' μηχανικός του πλοίου.

«Reuters»: Οι ΗΠΑ ξεμένουν από...πυραύλους

Ταυτόχρονα, το «Reuters» επανέφερε τη δραστική μείωση του οπλοστασίου των ΗΠΑ σε πυραύλους, αναφέροντας ότι το Πεντάγωνο χρησιμοποίησε «σχεδόν το σύνολο» των πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, όπως οι πύραυλοι εδάφους - εδάφους Army Tactical Missile Systems (ATACMS) και πύραυλοι ακριβείας Precision Strike Missiles (PrSM). Αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους πύραυλοι είναι «κρίσιμης σημασίας» σε μελλοντική σύγκρουση με την Κίνα και ότι όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν, η μείωση των πυραύλων αυτών θα περιορίσει την ικανότητα της Ουάσιγκτον να αποτρέψει μελλοντικά «αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα».

Σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας - Χούθι

Πλάι σε αυτήν τη σύγκρουση εξελίσσεται και εκείνη ανάμεσα στους Χούθι της Υεμένης και στη Σαουδική Αραβία, η οποία σύμφωνα με χτεσινές πληροφορίες του «Clash Report» επιχειρεί διά μεσολαβητών από το Ομάν να αποτρέψει νέες καταστροφικές επιθέσεις σε υποδομές πετρελαίου, όπως π.χ. το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, από όπου εξάγει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω του αγωγού «Ανατολής -Δύσης», παρακάμπτοντας τα κλειστά Στενά του Ορμούζ.

Χτες οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drones στο αεροδρόμιο Νατζράν της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, ως απάντηση για τις πτήσεις σαουδαραβικών drones στον εναέριο χώρο της Υεμένης και δη στις διοικητικές περιφέρειες Σααντά και Χάτζα.

Επιπλέον, τάνκερ με σημαία Ινδίας που μετέφερε πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία δέχτηκε επίθεση από σκάφος - καμικάζι των Χούθι γεμάτο εκρηκτικά, ενώ έπλεε 13 ν.μ. από το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης. Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που βύθισε το πλοίο, με αποτέλεσμα το 13μελές πλήρωμά του να διασωθεί (κατά το «Shaab TV») από το Πολεμικό Ναυτικό της Υεμένης.

Οσο μαίνεται ο πόλεμος, τα πετρελαϊκά μονοπώλια θησαυρίζουν. 6 από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στην Ευρώπη ανακοίνωσαν αύξηση κερδών 40% το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη της ΒΡ υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,9 δισ. δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η σαουδαραβική «Aramco» ανακοίνωσε κέρδη αυξημένα 44% σε σχέση με πέρυσι, με τα καθαρά της κέρδη να ανέρχονται σε 32,69 δισ. δολάρια.