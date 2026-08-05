ΙΑΠΩΝΙΑ

Ενισχύεται η πολεμική οικονομία και προετοιμασία

Το μάτι στα πολεμικά μονοπώλια που επωφελούνται από την όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και συγκρούσεων ιδιαίτερα στην περιοχή της Ασίας και του Ινδο-Ειρηνικού κλείνει η «Λευκή Βίβλος» του ιαπωνικού υπουργείου Αμυνας που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα επισημαίνοντας μεταξύ άλλων πως υπάρχει «ανάγκη για αύξηση των δυνατοτήτων αντεπίθεσης» στο φόντο περιφερειακής κούρσας στρατιωτικών εξοπλισμών.

Σε ένα κείμενο 600 σελίδων οι συντάκτες της έκθεσης χαρακτηρίζουν την Κίνα «μείζονα στρατηγική πρόκληση περιφερειακής ασφάλειας», προβλέποντας αφενός πως το Πεκίνο θα διαθέτει πάνω από 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030 και αφετέρου πως θα συνεχίσει την αύξηση της στρατιωτικής πίεσης πέριξ της Ταϊβάν, ενώ θα εμβαθύνει τη συνεργασία με τη Ρωσία.

Χαρακτηρίζει τη Βόρεια Κορέα «άμεση απειλή» λόγω της σημαντικής προόδου που αναπτύσσει κυρίως σε υπερηχητικά όπλα και μη επανδρωμένα συστήματα, αλλά και εξαιτίας της εμπειρίας που αποκομίζει από τη συνεισφορά της στα πεδία συγκρούσεων της Ουκρανίας.

Εκφράζεται, επίσης, «εντεινόμενη ανησυχία» για τις στενότερες σχέσεις Ρωσίας - Κίνας αναφέροντας πως η μεταξύ τους στρατηγική συνεργασία έχει ενισχυθεί μέσω κοινών στρατιωτικών ασκήσεων και συντονισμένων αεροπορικών και ναυτικών επιχειρήσεων.

Προτείνει την αύξηση των δυνατοτήτων του πυραυλικού συστήματος της χώρας με την προσθήκη πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εκτιμώντας πως η παραδοσιακή αντιπυραυλική άμυνα είναι ανεπαρκής. Υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη του επίγειου αντιπλοϊκού πυραύλου Κρουζ Type 25 (με αναβαθμισμένο βεληνεκές 1.000 έως 1.500 χλμ.), ενώ σχεδιάζονται αερομεταφερόμενες και ναυτικές παραλλαγές του. Κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις «νέες μορφές πολέμου» που κάνουν εκτενή χρήση τηλεκατευθυνόμενων στρατιωτικών αεροπλάνων, ενσωματώνουν συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και πληροφοριακού πολέμου προτείνοντας επιπροσθέτως αξιοποίηση των «διδαγμάτων» από τη σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ως εκ τούτου, προτείνει ξεκάθαρα στροφή και προς την κατεύθυνση της λεγόμενης «πολεμικής οικονομίας», καθώς για πρώτη φορά συνδέει τις αμυντικές δαπάνες με την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη δεδομένου ότι ο τομέας της άμυνας είναι ένας από τους 17 στρατηγικούς κλάδους που θα δεχθούν κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις - ρεκόρ συνολικού ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων στο πλαίσιο ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής βάσης και των στρατιωτικών εξαγωγών. Τονίζει, επίσης, πως όσες ιαπωνικές εταιρείες επέλεξαν να αποσυρθούν από τον τομέα της άμυνας ή να περιορίσουν τις εκεί δραστηριότητές τους «άφησαν την ιαπωνική βιομηχανική στρατιωτική βάση κατακερματισμένη και ανεπαρκή».

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι ενέκρινε τον περασμένο Απρίλιο στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδο ρεκόρ, ενώ χαλάρωσε τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων και αμυντικού εξοπλισμού. Εχει επίσης ξεκινήσει αναθεώρηση της εθνικής στρατηγικής ασφαλείας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.