ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Εκατοντάδες ουκρανικά drones «σφυροκόπησαν» τη Ρωσία

2026 The Associated Press. All

Με εκατοντάδες drones «σφυροκόπησαν» οι ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις τη Ρωσία, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους (πέντε στην περιφέρεια τηςκαι άλλον έναν στην παραμεθόρια περιφέρεια), ενώ τραυμάτισαν άλλους 10 και προκάλεσαν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πρόκειται για απολογισμό θυμάτων ασυνήθιστα βαρύ για τη Ρωσία και ιδιαίτερα για την περιφέρεια της Μόσχας, που απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του ουκρανικού μετώπου. Οπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, από τις 8 το βράδυ της Δευτέρας έως το πρωί της Τρίτης καταρρίφθηκαν 320 ουκρανικά drones πάνω από συνολικά 19 περιφέρειες ή περιοχές. Στην περιφέρεια της Μόσχας ξέσπασαν πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη Ναβασέλκι, η μεγαλύτερη σε αποθήκη.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις μακράς εμβέλειας, στοχοποιώντας ιδίως αποθήκες στη Ρωσία, στο πλαίσιο της εκστρατείας της εναντίον ρωσικών υποδομών. Στο στόχαστρο βάζει ειδικά τη «Wildberries», τη μεγαλύτερη ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία χτυπήθηκε για άλλη μια φορά.

Στην περιφέρεια Λένινγκραντ (βορειοανατολικά), άλλη ουκρανική επιδρομή προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη του ρωσικού ηλεκτρονικού καταστήματος «Wildberries», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας. Στην ίδια περιφέρεια καταρρίφθηκαν 17 ουκρανικά drones και τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Στη γειτονική Φινλανδία, κράτος - μέλος της ΕΕ και του NATO, οι αρχές ανακοίνωσαν την άρση της απαγόρευσης πτήσεων που είχαν επιβάλει προσωρινά στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας.

Η Ρωσία έπληξε άλλα 4 φορτηγά πλοία

Συνεχίζονται και εντείνονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα σε φορτηγά, εμπορικά πλοία και τάνκερ που απειλούν να αποτελέσουν τη σπίθα για επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας.

Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες ότι έπληξε 4 φορτηγά πλοία που χρησιμοποιούσε ο ουκρανικός στρατός, και εργοστάσιο παραγωγής ανταλλακτικών για αυτοκίνητα στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ.

Δύο πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου χτυπήθηκαν στα λιμάνια Μικολάιφ και Πιβντένι και άλλα δύο, που φέρονται να μετέφεραν όπλα και άλλο εξοπλισμό, στο λιμάνι της Οδησσού, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Νωρίτερα, στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι (βορειοανατολικά) δύο κορίτσια 5 και 10 ετών και μια ηλικιωμένη σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενων βομβών από τη ρωσική Πολεμική Αεροπορία, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης. Η ουκρανική πόλη Χερσώνα έγινε επίσης στόχος ρωσικής επιδρομής τη νύχτα, με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης να κάνει λόγο για δύο αμάχους τραυματίες.

Η Τουρκία καλεί «να προστατευτεί η ναυσιπλοΐα» στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία κάλεσε χθες τη Ρωσία και την Ουκρανία «να λάβουν μέτρα για τη προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα», έπειτα από επίθεση με drone τη Δευτέρα η οποία έπληξε πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας και προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς σε τρία μέλη του πληρώματος, κοντά στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος - όλοι Τούρκοι ναυτικοί - τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού υπό σημαία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο «Nadezhda» χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Ναβρασίσκ εν πλω προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιων Υποθέσεων.

Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση, ωστόσο δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο που επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου ανέφεραν ότι το φορτηγό υπέστη επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones επιφανείας. Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στη Ναβρασίσκ από το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Περί «εξαναγκασμού» της Ρωσίας σε διαπραγματεύσεις μιλάει ο Ζελένσκι

Από την πλευρά του το ευρωΝΑΤΟικό ανδρείκελο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι αν ασκηθούν πιέσεις στη Ρωσία έως το φθινόπωρο, πιθανώς θα αναγκαστεί να συμφωνήσει για τερματισμό του πολέμου.

Μιλώντας σε σύσκεψη Ουκρανών πρέσβεων στο Κίεβο ο Ζελένσκι είπε ότι είναι αδύνατον να προβλέψει επακριβώς πότε θα συμβεί αυτό. Οι επιθέσεις με ουκρανικά drones μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, οι διεθνείς κυρώσεις και οι διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να συνδυαστούν «ώστε να μην αφήσουν στη Ρωσία άλλη επιλογή από την ειρήνη», είπε.

Την ίδια στιγμή όμως ο Ζελένσκι προετοιμάζεται για έναν ακόμα χειμώνα με πόλεμο. Ανέθεσε στους διπλωμάτες της χώρας να οργανώσουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη και την προμήθεια όπλων από ξένους «εταίρους»: «Κάθε πρέσβης πρέπει να εξασφαλίσει όπλα για την Ουκρανία». Αναφέρθηκε δε στην από κοινού ανάπτυξη του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας «Freyja» με Ευρωπαίους ως ένα σημαντικό διεθνές έργο για την Ουκρανία.

Στο μεταξύ ο Ουκρανός Πρόεδρος απέπεμψε την πρέσβειρα στις ΗΠΑ, Ολγα Στεφανίσινα, μια απόφαση που αναμενόταν μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό του Ιούλη και σημειώνεται την ώρα που το Κίεβο ζητά από την Ουάσιγκτον νέους πυραύλους Patriot για να αντικρούσει τα ρωσικά πλήγματα. Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, η Στεφανίσινα ερευνάται από την ουκρανική υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς μετά τις υποψίες για υπεξαιρέσεις, αν και ακόμα δεν της έχουν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

Η Στεφανίσινα εξήρε το γεγονός ότι «αύξησε τις παραδόσεις αμερικανικών όπλων και διατήρησε αυτήν την υποστήριξη ακριβώς τη στιγμή που το πολιτικό κλίμα στην Ουάσιγκτον εξελισσόταν δυσμενώς» για την Ουκρανία.