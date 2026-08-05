ΗΠΑ

Πολλαπλασιάζεται η παραγωγή πυραύλων Patriot και THAAD

Οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία άνω των 3 δισ. δολαρίων με τις εταιρείες «Lockheed Martin» και «Northrop Grumman» για την αύξηση της παραγωγής εξαρτημάτων για πυραύλους αναχαίτισης τύπου Patriot και THAAD, καθώς οι συγκρούσεις στο Ιράν και την Ουκρανία εξαντλούν τα αποθέματα.

Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από το Πεντάγωνο και τη «Northrop», γίνεται μετά την ανακοίνωση της σύμβασης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα, ύψους 58,6 δισ. δολαρίων, βάσει της οποίας ανατίθεται στην εταιρεία «Lockheed» η παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης τύπου Patriot.

Οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες όπλων στους ΝΑΤΟικούς «συμμάχους» και στην Ουκρανία για τον πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν πυρομαχικά στη σύγκρουση με το Ιράν, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα όπλων αντιαεροπορικής άμυνας και όπλων ακριβείας.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η συμφωνία - πλαίσιο θα επιτρέψει τον τριπλασιασμό της παραγωγής των συστημάτων Patriot και τον τετραπλασιασμό της παραγωγής των συστημάτων THAAD.

Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, δεξαμενή σκέψης με έδρα την Ουάσιγκτον, εκτίμησε πρόσφατα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει λιγότερα από 1.000 συστήματα αναχαίτισης τύπου Patriot και λιγότερα από 250 συστήματα αναχαίτισης τύπου THAAD, που συνιστούν τα δύο βασικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Και τα δύο έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη Μέση Ανατολή.

Οι διαπραγματευτές του Πενταγώνου έχουν ασκήσει πιέσεις στις ανάδοχες εταιρείες να επιταχύνουν την εφαρμογή των προσωρινών συμφωνιών παραγωγής που είχαν συναφθεί νωρίτερα φέτος με στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει χρόνια έλλειψη σε αποθέματα συστημάτων Patriot, τα οποία παραμένουν το μόνο όπλο στο οπλοστάσιό της ικανό να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει μια δεύτερη πηγή προμήθειας κινητήρων στερεών καυσίμων PAC-3 και θα αυξήσει την παραγωγή συσκευών ασφαλείας ανάφλεξης.

Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει παρόμοια συμφωνία - πλαίσιο με την RTX, τη μητρική εταιρεία της «Raytheon», με στόχο την αύξηση της παραγωγής πυραύλων κρουζ Tomahawk από τον τρέχοντα ρυθμό των περίπου 60 τεμαχίων ετησίως για τις ΗΠΑ σε 1.000 τεμάχια ετησίως μακροπρόθεσμα.