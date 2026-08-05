Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΔΙΕΘΝΗ
Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στις ΗΠΑ

Αυτή είναι η χειρότερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της μεγαλύτερης πόλης της βορειοδυτικής πολιτείας Ουάσιγκτον, Σποκέιν, είπε χτες ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον, αναφερόμενος στην ανεξέλεγκτη φωτιά που μαίνεται από το Σαββατοκύριακο σε τρία μεγάλα μέτωπα, προκαλώντας την απομάκρυνση 62.000 πυρόπληκτων από τις εστίες τους, πάνω από 700 κτίρια που έγιναν παρανάλωμα πυρός και χιλιάδες εκτάρια δασικής γης που έγιναν στάχτη.

Χτες αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν τον 37χρονο Ααρον Φαρινάτσι ως βασικό ύποπτο εμπρησμού για την πυρκαγιά στο Σποκέιν, καθώς καταγράφηκε να γονατίζει σε σημείο που άρπαξε φωτιά έχοντας πάνω του σπίρτα και αναπτήρα. Απαγγέλθηκαν σε βάρος του κατηγορίες για εμπρησμό και ορίστηκε εγγύηση ενός εκατ. δολαρίων.

Πριν γίνει γνωστή η σύλληψη για εμπρησμό, ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την κατάσταση στο Σποκέιν «εφιαλτική» λέγοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη «φυσική καταστροφή» στην ιστορία της πόλης.

Στο Σποκέιν έχουν ξεσπάσει τρεις μεγάλες πυρκαγιές και είναι μεταξύ των 16 ανεξέλεγκτων φωτιών που έχουν ξεσπάσει στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, ενώ ανεξέλεγκτα πύρινα μέτωπα καταγράφονται και σε άλλες δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

    

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