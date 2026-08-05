ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Ο απερχόμενος Πρόεδρος κατήγγειλε εκτεταμένη εκλογική νοθεία

Ο σοσιαλδημοκράτης απερχόμενος Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, προχώρησε τη Δευτέρα στην καταγγελία ότι στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία στις 21 Ιούνη έγινε εκτεταμένη νοθεία κατά τη διάρκεια της ψηφιοποίησης των πρακτικών των εκλογικών τμημάτων. Στις εκλογές ο «ανεξάρτητος» ακροδεξιός μεγαλοδικηγόρος (συνήγορος και των μεγάλων ναρκεμπόρων της χώρας) Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια - που έχει προγραμματιστεί να ορκιστεί στις 7 Αυγούστου - πήρε 49,66% και 12.959.542 ψήφους, και ο σοσιαλδημοκράτης Ιβάν Σεπέδα, του σημερινού κυβερνητικού συνασπισμού «Ιστορική Συμφωνία», πήρε 48,70% και 12.708.712.

Οπως κατήγγειλε ο Πέτρο, μετά από έρευνα που υπογράφουν 70.000 ειδικοί στην πληροφορική, που έλεγξαν τα ψηφιακά ντοκουμέντα που δημοσιοποίησε η εθνική εκλογική επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι πάνω από 120.000 εκλογικά έγγραφα δεν διαθέτουν τους κωδικούς ασφαλείας για να αποτρέπεται η αλλοίωσή τους.

Μίλησε για «αλγοριθμική εκλογική απάτη», «συστηματική» και σε «τεράστιο όγκο ψήφων», «από το εξωτερικό», σε βάρος του Ιβάν Σεπέδα, δηλαδή ότι κατά την ψηφιοποίηση των εκλογικών εγγράφων που ήταν στην ευθύνη ιδιωτικής εταιρείας τροποποιήθηκαν δεδομένα και μάλιστα με συγκεκριμένο προκαθορισμένο μοντέλο. Γίνεται επίσης λόγος για «πειραγμένα» στοιχεία που αναφέρονται σε περίπου 7 εκατ. ψήφους, ακόμα ότι σε 1.600 εκλογικά τμήματα υπήρχαν διάφορες «ανωμαλίες», και σε 93 μικρές πόλεις οι ψηφίσαντες ήταν περισσότεροι από τον συνολικό πληθυσμό της περιοχής και ήταν υπέρ του Εσπριέγια, ενώ πολλές «ατασθαλίες» παρατηρήθηκαν στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού. Ο Πέτρο κατήγγειλε ακόμα ότι το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ισραηλινής εταιρείας και ότι στην εκλογική νοθεία εμπλέκονται το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Ετσι, έκανε λόγο για «απάτη και θεσμικό πρόβλημα» και για έναν «έκνομο Πρόεδρο» που πρόκειται να ορκιστεί, ενώ συμπλήρωσε ότι ανησυχεί για τον κίνδυνο «εμφυλίου πολέμου» μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του ντε λα Εσπρέγια, ότι θα ζητήσει την έκδοσή του στις ΗΠΑ ή θα αρχίσει τον πόλεμο με «τις παράνομες οργανώσεις» και αυτό που ονομάζει «ναρκωτρομοκρατία».