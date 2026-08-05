ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εξετάζεται η περικοπή και του επιδόματος στέγασης

Νέες περικοπές σε παροχές και επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας εξετάζει η συγκυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών - Χριστιανοδημοκρατών του Φρ. Μερτς στη Γερμανία, για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προετοιμασία. Στο στόχαστρο μπαίνει τώρα και το επίδομα στέγασης, όπου επιδίωξη της κυβέρνησης συνασπισμού είναι η μείωσή του με στόχο να εξοικονομηθούν 1,5 έως και 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία για τα τέλη του 2024, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των κρατιδίων δαπάνησαν συνολικά 4.689 εκατ. ευρώ για επίδομα στέγασης. Αυτό αντιστοιχούσε σε αύξηση περίπου 8,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Συνολικά 1.242.000 λαϊκά νοικοκυριά στη Γερμανία έλαβαν επίδομα στέγασης, το 3% όλων των νοικοκυριών με κύρια κατοικία στη Γερμανία. Ο αριθμός των νοικοκυριών που έλαβαν επίδομα στέγασης είχε αυξηθεί έτσι κατά περίπου 5,9% σε σύγκριση με το 2023, λόγω της αύξησης της φτώχειας. Το επίδομα στέγασης χορηγείται σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά.

Στο Μεκλεμβούργο - Δυτική Πομερανία, καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά, με το 5,6% να δικαιούται επιδόματος ενώ στη Βαυαρία ήταν το χαμηλότερο ποσοστό, με 1,7% των νοικοκυριών.

Το μέσο μηνιαίο δικαίωμα για επίδομα στέγασης ήταν 287 ευρώ για τα νοικοκυριά που λάμβαναν πλήρες επίδομα στέγασης και 240 ευρώ για τα νοικοκυριά που λάμβαναν μερικό επίδομα στέγασης.

Mε βάση τα σχέδια της κυβέρνησης, υπολογίζεται ότι στο μέλλον θα κοπεί το ένα τρίτο περίπου των δικαιούχων. Ο Σύνδεσμος Πρόνοιας και Ευημερίας (Paritatische Wohlfahrtsverband) εκτιμά ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες φτωχοποίησης αρκετά νοικοκυριά που εξαρτώνται από το επίδομα. Ειδικά αυτά με παιδιά και κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες.

Εκτός από το επίδομα στέγασης, καταργούνται και άλλες επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, ενώ η μείωση των προκαταβολών διατροφής τέκνων θα ανέλθει επίσης σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ επιπλέον μηνιαίως.