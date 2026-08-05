ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Εμπρακτη αλληλεγγύη από το ΠΑΜΕ στον ηρωικό λαό της Κούβας

Την Κυριακή 2 Αυγούστου παραδόθηκε από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο στη Συνομοσπονδία Εργατών της Κούβας (CTC) υλικό αλληλεγγύης που συγκεντρώθηκε από συνδικάτα της χώρας μας.

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ΠΑΜΕ: «Η συγκινητική ανταπόκριση των εργαζομένων, η προσφορά ακόμα και από το υστέρημά τους, αποτελεί έμπρακτη έκφραση ταξικής και διεθνιστικής αλληλεγγύης προς τον κουβανικό λαό. Είναι απάντηση στην κλιμάκωση της επιθετικότητας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, ο οποίος, με τον εγκληματικό αποκλεισμό, επιχειρεί να γονατίσει έναν λαό επειδή επιμένει να βαδίζει με το κεφάλι ψηλά και να υπερασπίζεται τις κατακτήσεις της Επανάστασής του και το δικαίωμα να καθορίζει ο ίδιος τις τύχες του.

Η νέα αυτή έκφραση αλληλεγγύης αποτελεί συνέχεια εκείνης που παραδόθηκε τον περασμένο Φλεβάρη, κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ στην Κούβα. Αποδεικνύει ότι η διεθνιστική αλληλεγγύη δεν είναι μια πράξη της στιγμής. Είναι θέση αρχής, ταξικό καθήκον του εργατικού κινήματος.

Σε μια περίοδο που οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι πόλεμοι και οι επεμβάσεις ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ κλιμακώνονται, η αλληλεγγύη των λαών πρέπει να δυναμώσει. Απέναντι στους εκμεταλλευτές που θέλουν τους λαούς φοβισμένους, υποταγμένους και απομονωμένους για τα κέρδη και τους πολέμους τους, υψώνουμε το δικό μας τείχος, την οργάνωση, τον κοινό αγώνα, την ταξική και διεθνιστική αλληλεγγύη.

Συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά! Απαιτούμε να σταματήσει τώρα ο βάρβαρος αποκλεισμός των ΗΠΑ. Δυναμώνουμε με κάθε τρόπο τη στήριξή μας στο Νησί της Επανάστασης!

Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Η Κούβα δεν είναι μόνη!».