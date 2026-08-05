Προσωρινή συμφωνία για εξαγωγή ιρακινού πετρελαίου στην Τουρκία

Οι υπουργοί Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, και του Ιράκ, Μπασέμ Μοχάμεντ Χουνταΐρ Αλ Αμπάντι, υπέγραψαν 12μηνη συμφωνία για την εξαγωγή 750.000 βαρελιών ιρακινού αργού πετρελαίου τη μέρα στην Τουρκία μέσω του αγωγού Κιρκούκ - Τζεϊχάν.

Η συμφωνία υπεγράφη μερικές μέρες μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Ιρακινού πρωθυπουργού Αλί Αλ Ζαΐντι στην Αγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν.

Σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο Ιρακινός υπουργός Πετρελαίου τόνισε ότι συνεχίζονται οι διμερείς προσπάθειες για μια «νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία» για τον συγκεκριμένο αγωγό, πέρα από την ενδιάμεση διευθέτηση που δρομολογεί την εξαγωγή 750.000 ιρακινού πετρελαίου στην Τουρκία, καθώς η προηγούμενη ιρακινο-τουρκική συμφωνία που κάλυπτε τη λειτουργία του αγωγού εξέπνευσε στις 27 Ιούλη.

Πρόταση ποινής 4,5 ετών για ανάρτηση στα Μέσα Δικτύωσης

Χτες το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Αναντολού» μετέδωσε ότι οι Τούρκοι εισαγγελείς προτείνουν ποινή 4,5 ετών κάθειρξης στον Νασούχ Μαχρούκι, γνωστό επικριτή της κυβέρνησης Ερντογάν, επαγγελματία ορειβάτη και συγγραφέα, για ανάρτηση που έκανε στις 17 Ιούλη σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ότι η τουρκική κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων για την απόπειρα πραξικοπήματος που έγινε τον Ιούλη του 2016 αλλά την άφησε να εξελιχθεί, για να αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας και να κάνει γερό «ξεκαθάρισμα» στον κρατικό μηχανισμό και στον δημόσιο τομέα. Είχε μάλιστα κατηγορήσει τις ΗΠΑ ως «κύριο αρχιτέκτονα του σχεδίου», προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον «θυσίασε τον αξιωματικό για να αιχμαλωτίσει την βασίλισσα, κάνοντας τον Ερντογάν βασιλιά και τσεκ μέιτ στον τουρκικό λαό».

Τούρκοι εισαγγελείς απήγγειλαν σε βάρος του ιδρυτή και πρώην προέδρου της Ενωσης Ερευνας και Διάσωσης, AKUT, την κατηγορία της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας μέσω κοινωνικών δικτύων, η οποία επισείει ποινή κάθειρξης από 18 μήνες έως 4,5 χρόνια.

Ο Μαχρούκι έχει προφυλακιστεί από τις 17 Ιούλη.