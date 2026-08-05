ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Φωτιά σε φυσικό καταφύγιο

Τουλάχιστον 1.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην Ολλανδία σε πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα το μεσημέρι και συνεχιζόταν μέχρι χθες το απόγευμα. Εκατοντάδες Ολλανδοί έδιναν μάχη με τις φλόγες χθες για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς σε φυσικό καταφύγιο που βρίσκεται κοντά στο χωριό Οστρουμ στη νοτιοανατολική επαρχία της Λιμβουργίας.

Μια κατασκήνωση που βρίσκεται κοντά είχε επίσης εκκενωθεί για τη νύχτα. «Λόγω της ξηρασίας, η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα στα φυσικά καταφύγια», σημείωσαν οι τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν αν είχαν παρθεί τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης καθώς το φετινό καλοκαίρι είναι το πιο ξηρό και ζεστό στην Ευρώπη.