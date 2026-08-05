Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Με τραγούδια του Μίκη στις 12 Αυγούστου στη Ζάτουνα

Συναυλία με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και την Ιωάννα Φόρτη

Ενα σπάνιο αφιέρωμα στα πέντε χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία της Ζάτουνας, μπροστά στο Μουσείο «Μίκη Θεοδωράκη», την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 20.00.

Μια σημαντική συναυλία με τραγούδια σε ποίηση Ανδρέα Κάλβου, Mανόλη Αναγνωστάκη, Αγγελου Σικελιανού, Μάνου Ελευθερίου, Τάκη Σινόπουλου, Κώστα Καλαντζή και του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, που έγραψε όταν ήταν εξόριστος στη Ζάτουνα.

Τα έργα θα ερμηνεύσουν ο διεθνής λυρικός τραγουδιστής Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Ιωάννα Φόρτη, καταξιωμένη ερμηνεύτρια της λυρικής σκηνής και όχι μόνο, που επανειλημμένα έχουν συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και έχουν αποδώσει έργα του και υπό τη διεύθυνσή του.

Στο πιάνο ο διακεκριμένος σολίστ Αχιλλέας Γουάστωρ.

Η συναυλία έχει τη στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και είναι με ελεύθερη είσοδο.

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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