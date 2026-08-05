Με τραγούδια του Μίκη στις 12 Αυγούστου στη Ζάτουνα

Συναυλία με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και την Ιωάννα Φόρτη

θα πραγματοποιηθεί στην, μπροστά στο Μουσείο «Μίκη Θεοδωράκη», την

Μια σημαντική συναυλία με τραγούδια σε ποίηση Ανδρέα Κάλβου, Mανόλη Αναγνωστάκη, Αγγελου Σικελιανού, Μάνου Ελευθερίου, Τάκη Σινόπουλου, Κώστα Καλαντζή και του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, που έγραψε όταν ήταν εξόριστος στη Ζάτουνα.

Τα έργα θα ερμηνεύσουν ο διεθνής λυρικός τραγουδιστής Τάσης Χριστογιαννόπουλος και η Ιωάννα Φόρτη, καταξιωμένη ερμηνεύτρια της λυρικής σκηνής και όχι μόνο, που επανειλημμένα έχουν συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη και έχουν αποδώσει έργα του και υπό τη διεύθυνσή του.

Στο πιάνο ο διακεκριμένος σολίστ Αχιλλέας Γουάστωρ.

Η συναυλία έχει τη στήριξη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και είναι με ελεύθερη είσοδο.