CONFERENCE LEAGUE

«Υποχρεωτική» η νίκη για τον Παναθηναϊκό

Eurokinissi Sports

Στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου τουυποδέχεται απόψε στο ΟΑΚΑ την(21.30 - ΣΚΑΪ) στο πρώτο μεταξύ τους ματς, με στόχο τη νίκη και με όσο το δυνατόν πιο ευρύ σκορ, ώστε να μετατρέψει σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς στη Βουλγαρία σε μια βδομάδα (11 Αυγούστου) και την πρόκριση στα πλέι οφ των προκριματικών της διοργάνωσης.

Στον 2ο προκριματικό οι «πράσινοι» απέκλεισαν την ουγγρική Πάκσι, αλλά αρκετά πιο δύσκολα απ' όσο αναμενόταν. Παρότι ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει 2-1 εκτός έδρας στο πρώτο ματς, στον επαναληπτικό στο ΟΑΚΑ βρέθηκε λίγα μόλις λεπτά μακριά από το να οδηγηθεί στην παράταση, μέχρι ο Ραστόντερ να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 86' και να δώσει στην ομάδα την πρόκριση. Ενόψει της νέας ευρωπαϊκής υποχρέωσης επικρατεί προβληματισμός για τις προηγούμενες, ουδόλως πειστικές εμφανίσεις, αλλά ταυτόχρονα και αποφασιστικότητα να μην αμφισβητηθεί αυτήν τη φορά η εμφανής ανωτερότητα του Παναθηναϊκού, που ισχύει απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 όσο ίσχυε και απέναντι στην Πάκσι.

Κατά τ' άλλα η αποψινή αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι μια ομάδα με λίγα μόλις χρόνια ύπαρξης: Ιδρύθηκε το 2016 από πρώην μέλη της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, σε μια περίοδο τεράστιων οικονομικών προβλημάτων για τον σύλλογο της βουλγαρικής πρωτεύουσας και διεκδικώντας καταστατικά την ιστορία του (εξ ου και το «1948» στον τίτλο του νέου συλλόγου). Μέσα σε λίγα χρόνια αναρριχήθηκε από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στην πρώτη κατηγορία του βουλγαρικού ποδοσφαίρου και την περσινή σεζόν πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της σύντομης ιστορίας της, τερματίζοντας στη 2η θέση. Η φετινή είναι μόλις η 3η ευρωπαϊκή συμμετοχή της ΤΣΣΚΑ 1948, κάτι που σημαίνει ότι εκτός των άλλων ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρο πλεονέκτημα και στο κομμάτι της εμπειρίας.

Στο αποψινό πρώτο ματς τα προβλήματα δεν λείπουν για τον προπονητή του Παναθηναϊκού Γιάκομπ Νίστρουπ, καθώς δεν έχει στη διάθεσή του τους Τεττέη, Παντελίδη, Καλάμπρια, Ντέσερς, Ινγκασον και Κρίστιανσεν. Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα πάντως ο Δανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δεν ψάχνει για δικαιολογίες, εκτίμησε ότι και τα δύο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 δεν θα είναι εύκολα και τόνισε την ανάγκη ο Παναθηναϊκός να δημιουργήσει περισσότερο και να πετύχει περισσότερα γκολ.

Θυμίζουμε ότι εφόσον το «τριφύλλι» δείξει σοβαρότητα και αποκλείσει τη βουλγαρική ομάδα, θα του απομένει να ξεπεράσει ένα τελευταίο εμπόδιο για να κλείσει θέση στη League Phase της νέας σεζόν του Conference League: Στα πλέι οφ, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League ανάμεσα στην τουρκική Μπεσίκτας και στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε.