ΕΠΟ

Πήρε θέση κατά του Ινφαντίνο για την προεδρία της FIFA

Σε χθεσινή της δημόσια επιστολή η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έκανε γνωστό ότι αποσύρει τη στήριξή της στην επανεκλογή του Τζιάνι Ινφαντίνο ως προέδρου της FIFA στις εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτη του 2027.

Ετσι η Ελλάδα έγινε η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα μετά την Ουαλία, την Αγγλία, τη Σερβία και τη Φινλανδία που πήρε δημόσια θέση ενάντια σε μια νέα προεδρική θητεία του Ινφαντίνο. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μια σειρά διεθνή ρεπορτάζ, το επόμενο διάστημα αναμένεται να προστεθούν κι άλλες ακόμα χώρες που θα τοποθετηθούν με τον ίδιο τρόπο απέναντι στον Ελβετό πρόεδρο της FIFA.

Θυμίζουμε ότι πριν λίγες μέρες οι Ομοσπονδίες - μέλη της UEFA είχαν ανακοινώσει την αποχώρηση των Εθνικών τους ομάδων από τις διοργανώσεις της FIFA, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην ανακοίνωση του σχεδιασμού του Ινφαντίνο για πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά επενδυτικά funds. Η κίνηση αυτή της UEFA υποχρέωσε τον πρόεδρο της FIFA σε υπαναχώρηση από τα εν λόγω σχέδια, όπως όλα δείχνουν, όμως η σύγκρουση μεταξύ των δύο Συνομοσπονδιών οδηγείται σε οριστική ρήξη.

Την ίδια ώρα, πρέπει να γίνει καθαρό ότι καμία από τις δύο πλευρές - ούτε η UEFA δηλαδή - δεν υπερασπίζεται σε αυτήν τη διαμάχη «το καλό του ποδοσφαίρου» ή τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εκατομμυρίων απλών φιλάθλων που έχουν εκφράσει τη δικαιολογημένη αγανάκτησή τους ενάντια στις μεθοδεύσεις της FIFA, ούτε βέβαια ένα ποδόσφαιρο που θα είναι απαλλαγμένο σε διεθνές επίπεδο από την εμπορευματοποίηση και τον εναγκαλισμό με τους χορηγούς και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Στην πραγματικότητα, τόσο οι «έμποροι» της FIFA όσο και οι «αντάρτες» της UEFA εκφράζουν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με μόνη διαφορά το γεγονός ότι συνδέονται με διαφορετικές μερίδες καπιταλιστικών κύκλων, και με χαμένο - και στα δύο σενάρια έκβασης της σύγκρουσης αυτής - ακριβώς τον απλό ποδοσφαιρόφιλο.