«ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟ»

Συμμετέχει στην παγκόσμια καλλιτεχνική πρωτοβουλία «Οι Παλαιστίνιοι είναι τα μάτια σας»

Το «Από Κοινού Θέατρο» έχει την τιμή να ανακοινώσει πως είναι το πρώτο θέατρο από την Ελλάδα, που επιλέχθηκε να συμμετάσχει στην παγκόσμια ταυτόχρονη ανάγνωση του έργου «Palestinians are your eyes» («Οι Παλαιστίνιοι είναι τα μάτια σας»), ένα συλλογικό έργο από συγγραφείς της ιταλο-παλαιστινιακής θεατρικής ομάδας «Anqa», που ιδρύθηκε στη Γάζα το 2022.

Αυτή η παγκόσμια πρωτοβουλία αποτελείται από έξι δυνατές αφηγήσεις που εξερευνούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Γάζας μέσα από τα μάτια νέων Παλαιστινίων γυναικών και ανδρών και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Abraham Saidam, μέλους της ομάδας «Anqa», ο οποίος σκοτώθηκε από αεροπορικές επιδρομές στις 15 Οκτωβρίου 2023, σημειώνει το «Από Κοινού Θέατρο».

Η παγκόσμια ταυτόχρονη παρουσίαση του έργου θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου.

Συντελεστές για την παρουσίαση στο «Από Κοινού» Θέατρο

Μετάφραση - καλλιτεχνική διεύθυνση: Αγγελική Ξένου

Σκηνοθεσία: Ευτυχία Λιβανίου

Εικαστική επιμέλεια: Αντώνης Ξένος

Μουσική: Γιώργος Καλογερόπουλος

Βίντεο: Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Ηθοποιοί: Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνης Ξένος, Ευτυχία Λιβανίου, Αγγελική Ξένου, Ελεάννα Γρηγορίου, Γιάννης Σιδηρόπουλος, Βασιλική Κούλη, Κατερίνα Μίχου, Λεωνίδας Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος Αντωνιάδης.