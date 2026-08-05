«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Αθλια η στάση κυβέρνησης και προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ απέναντι στους εργαζόμενους του πρώην ΨΝΑ

Την προσπάθεια εκφοβισμού των εργαζομένων στο πρώην ΨΝΑ από την κυβέρνηση και το κουκούλωμα της άθλιας πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και ασθενείς στο δημόσιο σύστημα Υγείας έσπευσε να συνδράμει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννάκος. Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών», η οποία αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Ενώ μέσα σε λίγες μέρες θρηνούμε πέντε νεκρούς από τις πυρκαγιές και χιλιάδες στρέμματα μαζί με εκατοντάδες σπίτια έγιναν στάχτη, εξαιτίας της αδυναμίας του κράτους να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, το τελευταίο που θα θέλαμε είναι να ασχολούμαστε τόσο με τον υπουργό Υγείας, όσο και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ και επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ, Μ. Γιαννάκο. Η προκλητική στάση τους, όμως, προκαλεί δικαιολογημένη αγανάκτηση στους εργαζόμενους των δημόσιων νοσοκομείων.

Ο υπουργός Υγείας, στην επίσκεψη που έκανε - για τις κάμερες - στο πρώην ΨΝΑ, το οποίο έχει αφήσει χωρίς επαρκές προσωπικό, χωρίς πυρασφάλεια και χωρίς σχέδιο εκκένωσης, και ενώ η φωτιά βρισκόταν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων, τόλμησε να απειλήσει με πειθαρχικά τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Το "έγκλημά" τους ήταν ότι επειδή γνώριζαν την κατάσταση, τον αποδοκίμασαν!

Από κοντά και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος εκείνη την ώρα σιώπησε μπροστά στις απειλές του υπουργού, αλλά δύο μέρες μετά έσπευσε να τον υπερασπιστεί, με μια χυδαία δήλωση, την οποία ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος ο Αδωνις Γεωργιάδης! Υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτίλα για έναν συνδικαλιστή, πόσο μάλλον για τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Δημόσιων Νοσοκομείων, από το να αξιοποιεί ο υπουργός Υγείας τη δήλωσή του για να στραφεί ενάντια στους εργαζόμενους;

Ο Γιαννάκος, ως άλλος εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου, είπε ότι την ώρα της φωτιάς πρέπει να σιωπούμε και να μη βγάλουμε άχνα για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει φέρει το πρώην ΨΝΑ η πολιτική αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα να είναι απροστάτευτοι ασθενείς και εργαζόμενοι μπροστά στη φωτιά που πλησίαζε. Μάλλον - κατά τη γνώμη του - η ώρα της φωτιάς προσφέρεται μόνο για πειθαρχικές διώξεις!

Τόσο είναι το άγχος του να υπερασπιστεί τον αγαπημένο του υπουργό, που έφτασε το ρουφιανιλίκι σε άλλα επίπεδα, αφού εκεί που ο Αδ. Γεωργιάδης είδε 3 εργαζόμενους να τον "προπηλακίζουν", ο Γιαννάκος είδε 20! Είναι φανερό ότι έδρασε σε πλήρη συνεννόηση με την κυβέρνηση. Η αναφορά του ότι δεν επιθυμεί τις διώξεις εργαζομένων έγινε για να κρύψει ότι ο ίδιος είναι ο βασικός μάρτυρας της κυβέρνησης για να τιμωρηθούν. Η δίωξη των εργαζομένων φέρει την υπογραφή Γεωργιάδη - Γιαννάκου.

Στο μόνο που θα συμφωνήσουμε μαζί του είναι ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Οσο αυτός και οι όμοιοί του επιλέγουν να στηρίζουν με κάθε τρόπο την πολιτική του υπουργείου Υγείας, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, που να αντιστοιχεί στον 21ο αιώνα!».