Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΧΛΑΔΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Να σταματήσει κάθε δίωξη σε βάρος των κατοίκων

Το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) Δυτικής Μακεδονίας καταγγέλλει τη νέα επιχείρηση τρομοκρατίας σε βάρος μελών της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων της Αχλάδας Φλώρινας, που παλεύουν ενάντια στην άναρχη και ανεξέλεγκτη εξόρυξη από την εταιρεία ιδιοκτησίας Μυτιληναίου - Ρόζα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 μελών της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων της Αχλάδας, επειδή πραγματοποίησαν κινητοποίηση πάνω στον δρόμο προς τον οικισμό τους, μετά από μήνυση της εταιρείας, για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Το ΣΕΕΕΝ σχολιάζει τη λογική των ίσων αποστάσεων που επιλέγουν οι μηχανισμοί του κράτους και διάφορες υπηρεσίες. «Από τη μια μεριά είναι τα κέρδη της εταιρείας και από την άλλη οι κάτοικοι της Αχλάδας που δίνουν αγώνα επιβίωσης για να παραμείνουν στα σπίτια τους, να μην απαξιωθούν οι περιουσίες τους και να αποζημιωθεί με βάση την πραγματική αξία όλο το χωριό. Σε αυτό το δίλημμα όποιος επιλέγει τη λογική των ίσων αποστάσεων είναι σαν να κλείνει το μάτι στην εταιρεία εξόρυξης», σημειώνει. Και απαιτεί να σταματήσει η επιχείρηση τρομοκράτησης της Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων της Αχλάδας, και κάθε δίωξη σε βάρος των μελών της Επιτροπής Αγώνα.

    

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