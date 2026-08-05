ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέλουν τους εργαζόμενους ντεκόρ στην εγκληματική πολιτική τους

Κάλεσμα - απάντηση της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» Εργαζομένων στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων για μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ

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«Το ότι ο υπουργός εμπορίου της Υγείας θα πρότεινε στους εντολοδόχους του να δώσουν το "παρών" στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση της Ελλάδας εξηγείται λογικά. Δεν παύει όμως να μας αηδιάζει, να μας εξοργίζει, να μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για τα αυτονόητα», τονίζει ημε αφορμή την κυβερνητική πρόσκληση και συμμετοχή της διορισμένης διοίκησης του Οργανισμού στη ΔΕΘ.

Οπως καταγγέλλει, «η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ καλεί τις δομές της Θεσσαλονίκης να στελεχώσουν, για 1η φορά όπως κοκορεύεται, περίπτερο του ΕΟΠΑΕ και για τις 9 μέρες λειτουργίας της ΔΕΘ, με 10 άτομα σε βάρδιες καθημερινά!

Γιατί τι αξία έχει άλλωστε να μείνουν άδειες από προσωπικό οι δομές αν είναι να διαφημίσει η διοίκηση την "πραμάτεια" της, να στήσει προεκλογικό ντεκόρ στην κυβέρνηση, ξεπλένοντας την εγκληματική πολιτική της και της ΕΕ που οδήγησε, μεταξύ όλων των άλλων δεινών που περνάει σήμερα ο λαός της χώρας, στη γιγάντωση των εξαρτήσεων και στη διάλυση της Πρόληψης και της Απεξάρτησης.

Αλλωστε έχει και τόσο "πράμα που σαλεύει" να μοστράρει. Τι να πρωτοπάρεις; Το κλείσιμο του ξενώνα; Τον θάνατο του συνανθρώπου μας στην Κρήτη γιατί με εντολή της διοίκησης αποκλείστηκε από Θεραπευτική Κοινότητα; Τη μετατροπή των Θεραπευτικών Κοινοτήτων σε νοσηλευτικά ιδρύματα; Τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις ομάδων, υπηρεσιών, τμημάτων; Τους εργαζόμενους - λάστιχο; Ολα τα έχει ο μπαξές του κόστους - οφέλους! Να παίρνουν μαθήματα οι συν-εκθέτες μεγαλέμποροι!

Αναρωτιόμαστε μόνο για το πού θέλει να στήσει ακριβώς το περίπτερό της η διοίκηση... Θα είναι άραγε αρκετά κοντά σε αυτό της Salonica Cannabis Expo, του ΟΠΑΠ ή των κολοσσών του gaming για να δουλέψει καλά η κυκλική οικονομία; Αν όχι, θα μπορεί τουλάχιστον να είναι κοντά στα οπλικά συστήματα, στις τράπεζες, στα μεγαθήρια Τροφίμων, Ενέργειας κ.ά. που σημείωσαν ρεκόρ κερδών το 2025, γενικά σε όσους συνέβαλαν στη φτωχοποίηση, στους πολέμους, στη μετανάστευση, στον κοινωνικό αποκλεισμό, ώστε να ξέρουμε πως θα πάνε καλά οι δουλειές μας και αύριο βρε αδερφέ... Είναι ελεεινοί και επικίνδυνοι».

Θα είναι όλοι εκεί, αλλά έξω από τη ΔΕΘ

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» απαντά στη διοίκηση πως «ναι, οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΑΕ πράγματι θα συμμετέχουν μαζικά, αλλά έξω από τη ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17.30 στην πλατεία ΧΑΝΘ, στο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο για το οποίο ήδη έχουν πάρει αποφάσεις συμμετοχής δεκάδες Σωματεία, Ομοσπονδίες, φορείς για να βροντοφωνάξουν "Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους"!

Γιατί δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τις κυβερνητικές υποσχέσεις, από τα pass, τα "καλάθια" που έχουν ήδη εξανεμιστεί πριν καν φτάσουν στις τσέπες μας, από τους έμμεσους φόρους και την ακρίβεια στα τρόφιμα και την Ενέργεια ως αποτέλεσμα και της πολεμικής εμπλοκής. Πάνω από 30 δισ. ευρώ δόθηκαν για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας, με ένα ματωμένο πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις ένα τετράμηνο, με στόχο για 5% του ΑΕΠ να πηγαίνει στο ΝΑΤΟ!». Και ξεκαθαρίζει ότι αυτό το κράτος «δεν χωράει και τα κέρδη των εκμεταλλευτών και το δίκιο του λαού».

Η «Αγωνιστική Συσπείρωση» καλεί σε πάλη για: