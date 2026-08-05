ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Κάτω τα χέρια από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΝΑΤ!

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) είναι από το αίμα και τον ιδρώτα των ναυτεργατών, τονίζουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΣΝΑΤ και ΠΕΣΜΕΝ με αφορμή την κατάθεση του νέου αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου για την «ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης».

Με αφορμή το άρθρο 99 του σχεδίου νόμου για «τα ταμειακά διαθέσιμα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου», απαιτούν «η κυβέρνηση της ΝΔ και τα αρμόδια υπουργεία να σταματήσουν τις προκλητικές παρεμβάσεις στην περιουσία των ναυτεργατών». Στην ανακοίνωση σημειώνουν ανάμεσα σε άλλα:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων, επιχείρησε για μία ακόμα φορά να "βάλει χέρι" στα αποθεματικά του ΝΑΤ (...) Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, που εφάρμοσαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, οι εφοπλιστές έχουν λεηλατήσει το ΝΑΤ, με ανασφάλιστους ναυτεργάτες, με θαλασσοδάνεια και με εκατομμύρια χρέη από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή η πολιτική είχε ως αποτέλεσμα, όταν το ΝΑΤ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ το 2016, να έχει οργανικό έλλειμμα σχεδόν 1 δισ. ευρώ!!!

Την ίδια ώρα, με νόμους και Υπουργικές Αποφάσεις διευρύνεται η ανασφάλιστη εργασία στη θάλασσα, ιδιαίτερα στην ποντοπόρο ναυτιλία. Ενώ στην επιβατηγό ναυτιλία, με την ακινησία της πλειοψηφίας των πλοίων τη χειμερινή περίοδο, με τις μειώσεις των οργανικών συνθέσεων με τον κατάπτυστο ν. 4150/2013, που διατηρούν όλες οι κυβερνήσεις, έχει ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των ναυτεργατών να εργάζεται 6-7 μήνες τον χρόνο και στα ταχύπλοα 4-5 μήνες, με αντίστοιχη μείωση και των ασφαλιστικών εισφορών.

Παράλληλα συνεχίζονται η καταλήστευση και η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ και η μη αξιοποίησή της προς το όφελος και τις ανάγκες της ναυτεργατικής οικογένειας, όπως το Νοσηλευτικό Ιδρυμα Εμπορικού Ναυτικού (ΝΙΕΝ) στα Μελίσσια, που έχει εγκαταλειφθεί από το 1977, υπηρετώντας τα συμφέροντα των ιδιωτικών κλινικών Υγείας και των εφοπλιστών. Τα σωματεία μας, ΠΕΜΕΝ και "ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ", διαχρονικά διεκδικούν τη λειτουργία του ως πανεπιστημιακής κλινικής, με αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα, για την έρευνα, πρόληψη και θεραπεία των επαγγελματικών ασθενειών.

(...) Στο πλαίσιο της πολιτικής που λεηλατεί την περιουσία των ναυτεργατών είναι και το καθεστώς που επικρατεί στον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ). Το ΝΑΤ αποδίδει τα χρήματα που παρακρατούνται από τους ναυτεργάτες στον ΕΛΟΕΝ, χωρίς να επιβαρύνεται ούτε σεντ το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Το 2012 κατέταξαν τον ΕΛΟΕΝ στα ασφαλιστικά ταμεία, με μοναδικό στόχο την αρπαγή περίπου 35 εκατ. ευρώ με την εφαρμογή του "κουρέματος" (PSI). Παράλληλα, κάθε χρόνο απαιτείται η έγκριση του υπουργείου Εργασίας για την απόδοση των επιδομάτων στους δικαιούχους ναυτικούς, παρότι ο ΕΛΟΕΝ διαθέτει αποθεματικό περίπου 60 εκατ. ευρώ και προϋπολογισμένα έσοδα στο ΝΑΤ υπέρ ΕΛΟΕΝ 13 εκατ. ευρώ για το 2026. Χρήματα που καταβάλλουν οι ναυτεργάτες από τη σκληρή δουλειά τους.

(...) Η περιουσία του ΝΑΤ είναι περιουσία από τον ιδρώτα και το αίμα των ναυτεργατών! Είναι περιουσία από τη σκληρή και επικίνδυνη δουλειά τους στις γαλέρες των εφοπλιστών, όπου υπονομεύονται η ασφάλεια και η ζωή μας, από την εντατικοποίηση της δουλειάς, τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις, τα εξαντλητικά δρομολόγια στην ακτοπλοΐα, αλλά πολύ περισσότερο μέσα στην καρδιά των πολέμων ανάμεσα σε drones, πυραύλους και νάρκες, για την ακόρεστη δίψα των εφοπλιστικών επιχειρηματικών ομίλων.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα αρμόδια υπουργεία να σταματήσουν τις προκλητικές παρεμβάσεις στην περιουσία των ναυτεργατών. Η περιουσία των ναυτεργατών να υπηρετεί τις ανάγκες της ναυτεργατικής οικογένειας».