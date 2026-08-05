ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Πρωτοστατεί για κουπόνια σίτισης, ενάντια στις διεκδικήσεις των σωματείων για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς!

Κοινή επιστολή με τους εργοδοτικούς φορείς στον υπουργό Οικονομικών, από τον οποίο ζητάνε να αυξήσει τα φορολογικά κίνητρα στους ομίλους για την παροχή τροφείων

Eurokinissi

«Αδυσώπητη» ...μάχη διεξάγει ημαζί με τους εργοδότες - τους «κοινωνικούς εταίρους», όπως η ίδια τους αποκαλεί - διεκδικώντας από την κυβέρνησηγια όσους εργαζόμενους τη λαμβάνουν.

Αντί για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ζητάει να δοθούν ακόμα μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες για να δίνουν τέτοιες «παροχές». Το αίτημα διατυπώνεται σε επιστολή που απέστειλαν στις 31 Ιούλη οι «κοινωνικοί εταίροι» προς τον υπουργό Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκη.

Η διατακτική σίτισης - με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο - είναι ένα ποσό που δίνεται ανά μέρα εργασίας από τους εργοδότες κατ' επιλογή τους και φτάνει μέχρι τα 6 ευρώ. Τώρα ζητάνε να φτάσει μέχρι τα 10 ευρώ.

Στο άρθρο 152 του Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας, με τίτλο «Παροχές σε είδος», σημειώνεται ότι αυτές «χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητας του εργοδότη, δεν περιλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικοασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις και αποτελούν παραγωγικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων». Μεταξύ των παροχών είναι και οι διατακτικές σίτισης (τα γνωστά «τροφεία»), που «η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα».

Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν ότι οι παροχές αυτές:

- Εξυπηρετήσουν σκοπούς της επιχείρησης.

- Δίνονται οικειοθελώς από τον εργοδότη, επομένως μπορούν να κοπούν ανά πάσα στιγμή.

- Είναι ανασφάλιστες.

- Δεν προσμετρώνται στον συντάξιμο μισθό, ούτε στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, ούτε στην αποζημίωση απόλυσης.

Συνεπώς, όσο μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών καταλαμβάνουν τέτοιες «παροχές» τόσο μικραίνει ο πραγματικός μισθός των εργαζομένων, όπως και τα όποια δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.

Το αίτημα αυτό είναι άλλη μια συμβολή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ στην προσπάθεια να μειώσουν οι εργαζόμενοι στο ελάχιστο τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις τους, καλλιεργώντας τη λογική του εφικτού που καθορίζεται από τις ανάγκες των συνεταίρων της βιομηχάνων, τραπεζιτών, εφοπλιστών κ.ά. Αυτό για τους εργαζόμενους μεταφράζεται σε ψίχουλα και για τους εργοδότες σε μεγαλύτερα κέρδη.

Περαιτέρω, η ηγεσία της ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές ενώσεις θέτουν ζήτημα διπλασιασμού της παροχής σίτισης ως ποσοστό του μισθού και να δοθούν ακόμα μεγαλύτερα φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες για να δίνουν τέτοιες παροχές!

Συγκεκριμένα, στην επιστολή τους σημειώνονται τα εξής:

- Η παροχή σίτισης είναι «μία πολύ σημαντική μη μισθολογική παροχή» και ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης καλύπτει «έως και το 25% του κατώτατου μισθού», στην Ελλάδα «σήμερα αντιστοιχεί στο 13,6% του κατώτατου μισθού». Πρακτικά ζητάνε τον διπλασιασμό της.

- «Λαμβάνοντας υπόψη δε ότι στις περισσότερες των ευρωπαϊκών χωρών τα πακέτα παροχών καλύπτουν σαφώς μεγαλύτερο εύρος αναγκών και με σημαντικά πιο αυξημένα ποσά, καθώς τα κράτη παρέχουν αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα στις εταιρείες, η μάχη ανεύρεσης εργαζομένων για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι άνιση». Δηλαδή, δώστε και εδώ κι άλλα φορολογικά κίνητρα στους εργοδότες, για να πετάνε στην εργατική οικογένεια κουπόνια αξίας δέκα ευρώ την ημέρα!

Υστερα από όλα αυτά, εργοδότες και ηγεσία της ΓΣΕΕ, εμπαίζοντας τους εργαζόμενους, δηλώνουν με θράσος ότι «η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει σαν στόχο απλά την εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά επί της ουσίας να υποστηρίξει τον εργαζόμενο για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες διατροφής κατά την εργασία, συνυπολογίζοντας ότι ένα γεύμα σήμερα κοστίζει κατ' ελάχιστο 10 ευρώ»!

Για την Ιστορία, την επιστολή υπογράφουν τα συνεταιράκια ή όπως αποκαλούνται «οι Πρόεδροι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων»: Γιάννης Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ), Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ), Γιώργος Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ), Σταύρος Καφούνης (ΕΣΕΕ), Αγάπη Σμπώκου (ΣΕΤΕ), Λουκία Σαράντη (ΣΒΕ).