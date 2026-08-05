ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Μόνιμος βραχνάς για τα πληρώματα η ανασφάλεια

Ανεστάλησαν χθες το πρωί τα δρομολόγια του επιβατηγού - οχηματαγωγού «Αγιος Νεκτάριος» στη γραμμή Πειραιάς - Αίγινα, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) στις 15 Ιουλίου, με αποτέλεσμα το πλήρωμα του πλοίου «να βρίσκεται "στον αέρα", χωρίς σαφή ενημέρωση για το αν και με ποιους όρους θα συνεχίσει να εργάζεται», αναφέρουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Οπως σημειώνουν, «για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνεται ότι ο αχαλίνωτος ανταγωνισμός των ναυτιλιακών εταιρειών για τη μοιρασιά της "πίτας" της επιβατικής κίνησης έχει σοβαρές συνέπειες για τους ναυτεργάτες, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με την ανασφάλεια και τον κίνδυνο να χάσουν τη δουλειά τους».

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία παρενέβησαν άμεσα μαζί με τα μέλη του πληρώματος στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) και «εξασφαλίστηκε ότι κανένας ναυτεργάτης δεν θα απολυθεί, εάν προηγουμένως δεν εξοφληθεί πλήρως για όλες τις δεδουλευμένες αποδοχές του και δεν λάβει τη νόμιμη αποζημίωσή του».

«Οι συνθήκες εργασίας στα ακτοπλοϊκά πλοία, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή - τουριστική περίοδο που η εντατικοποίηση της δουλειάς κορυφώνεται, οδηγούν σε σωματική και ψυχική εξουθένωση τα πληρώματα», σημειώνει η ΠΕΜΕΝ σε άλλη ανακοίνωση, με αφορμή τον θάνατο του 56χρονου ύπαρχου Α. Βιδάλη, ο οποίος στις 2 Αυγούστου βρέθηκε νεκρός στην καμπίνα του στο επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο «Supperferry», ενώ αυτό ήταν εν πλω.

Η ΠΕΜΕΝ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και επισημαίνει πως «οι συνάδελφοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα στρεσογόνες καταστάσεις, με εξαντλητικά δρομολόγια, σε πλοία υποστελεχωμένα, όπου δεν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής μας. Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε ότι άλλος ένας συνάδελφός μας χάθηκε ενώ υπηρετούσε σε πλοίο της ακτοπλοΐας, μέσα στον χώρο εργασίας του. Απαιτούμε από το υπουργείο Ναυτιλίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του να διερευνηθούν οι συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του συναδέλφου μας».