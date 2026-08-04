ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Επιθέσεις σε πλοία και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας

Συνεχίζονται με την ίδια ένταση τα εκατέρωθεν πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων, με έμφαση στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς οι θαλάσσιες οδοί στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία έχουν μετατραπεί σε πεδίο μάχης, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου.

Μόνο τις τελευταίες τρεις μέρες έχουν καταγραφεί οι εξής επιθέσεις σε πλοία:

Την Κυριακή η Ρωσία έπληξε τρία πλοία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας τα οποία μετέφεραν στρατιωτικά είδη, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο πραγματοποιήθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα με αποτέλεσμα 2 ουκρανικά drones να πλήξουν και να βυθίσουν ένα πλοίο πολιτικής χρήσης, ιδιοκτησίας της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, «Rosatom». Τα 17 μέλη του πληρώματος επέζησαν της επίθεσης κατά του πλοίου, το οποίο μετέφερε αγαθά όπως κατεψυγμένα τρόφιμα αλλά και υλικά οικοδομικών κατασκευών, σύμφωνα με την εταιρεία.

Σε ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό, θραύσματα ενός drone που καταρρίφθηκε από την Ουκρανία κοντά στα σύνορά της με τον ποταμό Δούναβη έπεσαν στο έδαφος της Ρουμανίας, σε χωράφι κοντά στο χωριό Περιπράβα, χωρίς να προκληθούν ζημιές, ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας.

Πριν εισέλθει στην Ουκρανία το drone είχε παραμείνει για 20 λεπτά στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, ανέφερε το υπουργείο, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευσή του. Στα τέλη Ιούλη ρουμανικά F-16 είχαν καταρρίψει 3 ρωσικά drones που παραβίαζαν τον εθνικό εναέριο χώρο επί τρεις συνεχόμενες μέρες.

Η ένταση ανεβαίνει και στη Μεσόγειο. Την Κυριακή ευρωπαϊκή αποστολή υπό τη διοίκηση της Ιταλίας ήλεγξε ένα τάνκερ που ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο», για να επιβεβαιώσει την εθνικότητα και τη νηολόγηση του πλοίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της Ιταλίας, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν το πλοίο τέθηκε υπό κράτηση. Η πορεία του δεξαμενόπλοιου «Toa Payoh», τάνκερ το οποίο υπόκειται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις και έπλεε με σημαία Καμερούν, ανακόπηκε στη Μεσόγειο, στα δυτικά του ιταλικού νησιού Παντελερία, ενώ ταξίδευε από το Μπενίν προς την Κωνσταντινούπολη.

Επίθεση με drones στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας

Στο μεταξύ, χθες η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας και στη χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 6 άνθρωποι. Ουκρανικό drone συνετρίβη σε παραλία στο Κρασνοντάρ την ώρα που βρίσκονταν εκεί πολλοί λουόμενοι.

Οπως μετέδωσε το φιλοουκρανικό κανάλι στο Telegram «Krymskii Veter», πυρκαγιές προκλήθηκαν κοντά στη Γέφυρα του Κερτς και σε τερματικό σταθμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην κεντρική αγορά του Κερτς. Η Κριμαία, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014, γίνεται τακτικά στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

Το Κίεβο εξαπολύει όλο και περισσότερες επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, και μάλιστα με θύματα. Συνολικά την Κυριακή σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία τουλάχιστον 8 άνθρωποι και επλήγησαν μεταξύ άλλων αποθήκη της «Wildberries», του μεγαλύτερου ψηφιακού καταστήματος λιανικής της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές.

Το υπουργείο Αμυνας έκανε λόγο για καταρρίψεις 635 ουκρανικών drones.

Την Κυριακή επίθεση ουκρανικών drones εφόρμησης σκότωσε 13χρονο παιδί και τραυμάτισε άλλα δύο σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρατόφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, από πλήγμα ουκρανικού drone.

Σε επιθέσεις του Σαββάτου τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, σε νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Οπως τόνισε μάλιστα ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να αναχαιτίσουν μόλις έναν από τους 27 πυραύλους, καθώς υπάρχει έλλειψη πυραύλων Patriot για τα συστήματα αεράμυνας.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις συνομιλίες που διεξάγονται με τη Ρωσία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, θα διοριστεί επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών.